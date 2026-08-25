Ramalan Zodiak Libra 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin perlu melakukan introspeksi diri hari ini. Meluangkan satu hari untuk bermeditasi dan merenungkan hidup, dapat mengarahkan libra ke arah baru dan bermanfaat.

Jika mengalami perasaan yang kuat, hal tersebut dapat memotivasi libra untuk mengubah hidup dan mengambil tindakan. Atasi masalah yang menyebabkan rasa cemas dan tidak nyaman, daripada menghindarinya.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu waspada terhadap potensi hubungan yang menggoda, namun tidak berkelanjutan. Terkait karir, libra perlu mengandalkan kerja keras serta tekad yang kuat untuk mencapai tujuan.

Sementara itu, libra perlu memeriksakan mata untuk mengetahui adanya stres dan ketegangan hang dirasakan. Terkait keuangan, akan ada kemajuan pada rencana yang telah disusun dan perkembangan pendapatan.

Cinta Libra

Waspadalah terhadap potensi hubungan yang menggoda, tetapi tidak berkelanjutan. Jika seseorang ingin mengajak libra kencan buta hari ini, pikirkanlah dan dengarkan intuisi diri sendiri. Hal itu akan bermanfaat bagi libra dalam jangka panjang.

Karir Libra