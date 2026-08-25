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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 26 Agustus 2026 | 00.02 WIB

Ramalan Zodiak Libra 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin perlu melakukan introspeksi diri hari ini. Meluangkan satu hari untuk bermeditasi dan merenungkan hidup, dapat mengarahkan libra ke arah baru dan bermanfaat. 

Jika mengalami perasaan yang kuat, hal tersebut dapat memotivasi libra untuk mengubah hidup dan mengambil tindakan. Atasi masalah yang menyebabkan rasa cemas dan tidak nyaman, daripada menghindarinya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Selasa, 25 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra perlu waspada terhadap potensi hubungan yang menggoda, namun tidak berkelanjutan. Terkait karir, libra perlu mengandalkan kerja keras serta tekad yang kuat untuk mencapai tujuan.

Sementara itu, libra perlu memeriksakan mata untuk mengetahui adanya stres dan ketegangan hang dirasakan. Terkait keuangan, akan ada kemajuan pada rencana yang telah disusun dan perkembangan pendapatan. 

Cinta Libra

Waspadalah terhadap potensi hubungan yang menggoda, tetapi tidak berkelanjutan. Jika seseorang ingin mengajak libra kencan buta hari ini, pikirkanlah dan dengarkan intuisi diri sendiri. Hal itu akan bermanfaat bagi libra dalam jangka panjang.

Karir Libra

Hari ini, cobalah mengandalkan kerja keras dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Libra menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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