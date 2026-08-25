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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 25 Agustus 2026 | 16.01 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 25 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Saatnya zodiak virgo menjadi lebih fleksibel dalam melakukan pendekatan. Segala sesuatu berubah dengan cepat, dan jika tidak siap untuk, virgo akan tertinggal. 

Sadari suasana yang berfluktuasi di sekitarmu dan bersiaplah untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan agar virgo lebih cocok dengan lingkungan eksternal. Jangan takut akan datangnya perubahan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu bersabar karena perasaan dan situasi kesepian bersifat sementara dan akan segera berlalu. Mengenai karir, semua pekerjaan akan selesai sesuai jadwal karena virgo akan memegang kendali penuh atas semuanya.

Sementara itu, periksakan kesehatan mata bersama anggota keluarga untuk mendeteksi masalah mata sejak dini. Terkait keuangan, virgo akan memiliki gambaran keuangan yang jauh lebih cerah dibandingkan dengan kemarin.

Cinta Virgo

Jika lajang, virgo mungkin sedikit kesepian dan merasa tidak akan pernah menemukan pasangan. Atau, virgo mungkin merasa pasangan tidak memiliki waktu bersama. Bersantailah, karena perasaan dan situasi ini bersifat sementara dan akan segera berlalu.

Karir Virgo

Virgo akan memegang kendali penuh atas pekerjaan. Semuanya akan selesai sesuai jadwal, jadi pastikan saja berbicara terus terang. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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