Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 16 Agustus 2026 | 17.20 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Minggu, 16 Agustus 2026: Makin Percaya Diri dan Romantis

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.Com - Kehidupan asmara Taurus pada Minggu, 16 Agustus 2026, dipenuhi energi percaya diri yang dapat membuat hubungan terasa lebih hangat dan terbuka.

Taurus yang biasanya memilih menunggu keadaan berkembang secara alami kini memiliki dorongan untuk lebih aktif menunjukkan perhatian dan mengungkapkan perasaan.

Rasa percaya diri tersebut bisa menjadi modal bagi Taurus untuk mempererat hubungan maupun membuka peluang cinta baru.

Berikut ramalan asmara zodiak Taurus pada Minggu, 16 Agustus 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kehidupan asmara Taurus pada Minggu, 16 Agustus 2026, membawa energi yang cukup percaya diri.

Taurus yang selama ini cenderung menunggu keadaan berkembang dengan sendirinya dapat mulai mengambil peran lebih aktif dalam hubungan. 

Rasa percaya diri yang meningkat dapat membantu Taurus lebih mudah menunjukkan perhatian dan mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan. 

AstroTalk juga menggambarkan kepercayaan diri Taurus dalam urusan cinta berada pada kondisi yang baik.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Karier Zodiak Aries Minggu, 16 Agustus 2026: Stabil dan Makin Percaya Diri - Image
Zodiak

Ramalan Karier Zodiak Aries Minggu, 16 Agustus 2026: Stabil dan Makin Percaya Diri

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17.18 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aries Minggu, 16 Agustus 2026: Ada Momen Romantis Tak Terduga - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Aries Minggu, 16 Agustus 2026: Ada Momen Romantis Tak Terduga

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17.12 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 16 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 16 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 11.30 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore