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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 16 Agustus 2026 | 09.35 WIB

Ramalan Zodiak Leo 16 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak leo mungkin ingin menempuh jalan sendiri tanpa mempedulikan keinginan orang lain. Kemandirian leo penting, tetapi kompromi mungkin diperlukan untuk menghindari konflik. 

Pertimbangkan untuk membagi waktu dengan orang-orang terdekat dan diri sendiri. Jelaskan kepada orang-orang terkasih mengapa leo membutuhkan waktu sendirian. Jika dilakukan dengan anggun dan santai, mereka pasti akan mendukung leo.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu mewaspadai peluang romantis yang menghampiri dan menjelajahi potensi hubungan ini. Terkait karir, temukan cara untuk menantang karyawan agar meningkatkan produktivitas serta kinerjanya.

Sementara itu, lakukan yoga, pernapasan dalam, atau cara lain untuk menurunkan tekanan darah dan stres. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengamati pasar saham dan tidak membuat keputusan terburu-buru jika ingin berinvestasi.

Cinta Leo

Hari ini, waspadai peluang romantis yang datang menghampiri. Mungkin, leo melihat seorang teman yang menarik perhatian. Jelajahi potensi hubungan ini. Pastikan leo tidak membiarkan peluang romantis apa pun lolos begitu saja.

Karir Leo

Leo perlu menemukan cara untuk menantang karyawan agar meningkatkan produktivitas dan kinerja mereka. Tenggat waktu dan target semakin dekat  sehingga semua pihak perlu mengerahkan upaya ekstra untuk berhasil. 

Editor: Hanny Suwindari
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