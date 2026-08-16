Ramalan Zodiak Scorpio 16 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak scorpio berorientasi pada tindakan dan tidak ingin menunda-nunda apa pun. Tidak ada ruang untuk penundaan, karena scorpio ingin membuahkan hasil yang diinginkan.

Cobalah menggunakan energi ini untuk keuntungan pribadi dengan menyelesaikan semua hal yang tertunda. Bukalah mata dan telinga lebar-lebar, karena hari ini mungkin memberi scorpio peluang yang akan menguntungkan secara jangka panjang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Minggu, 16 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak scorpio akan bertemu seseorang yang sangat menarik ketika menghadiri acara sosial atau keluarga. Terkait karir, bersikaplah tegas saat menghadapi beberapa masalah dengan staf.

Sementara itu, perhatikan kesehatan dengan mulai menghilangkan stres, meningkatkan aktivitas fisik, dan memperbaiki kebiasaan makan. Pada ranah keuangan, scorpio mungkin akan menerima kabar baik, dimana akan mendapatkan bonus atau kenaikan gaji.

Cinta Scorpio

Scorpio mungkin menemukan seseorang yang sangat menarik saat menghadiri acara sosial atau keluarga hari ini.

Bisa jadi, keluarga memperkenalkan scorpio kepada seseorang yang memiliki banyak kesamaan minat. Ini akan menjadi tempat yang aman untuk bertemu orang baru, karena keluarga scorpio hadir.