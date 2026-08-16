Ramalan Zodiak Capricorn 16 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Teman dan keluarga akan menciptakan beberapa momen kebahagiaan dan kebanggaan yang berharga dalam hidup zodiak capricorn. Ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mencapai sesuatu yang signifikan dengan seseorang yang disayangi.

Melalui cara ini, capricorn akan mendapatkan nilai bagus, pujian, dan hadiah. Ini mendorong capricorn untuk tetap setia dan selalu berada di sisi orang yang spesial.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn memiliki prospek untuk bertemu seseorang yang menarik di sebuah perayaan atau acara sosial. Terkait karir, capricorn akan disibukkan dengan masalah karyawan atau masalah retensi staf.

Sementara itu, lakukan olahraga ringan dan makanlah dengan benar agar kondisi gula darah dan diabetes capricorn segera membaik. Terkait keuangan, capricorn memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan dan menghasilkan uang dengan berdagang saham.

Cinta Capricorn

Hari ini tampaknya menjadi hari yang baik untuk prospek capricorn bertemu seseorang yang menarik di sebuah perayaan atau acara sosial.

Capricorn akan bertemu sosok yang mampu memahami. Pastikan keluar dan berbaur hari ini, karena seseorang mungkin sedang menunggu kedatangan capricorn.