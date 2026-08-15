Ramalan Zodiak Minggu 16 Agustus 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Bijaklah dalam mengelola sumber daya, pembelian impulsif sebaiknya ditunda hingga keadaan kembali menguntungkan Aries.
Sedangkan perubahan cerdas pada pengeluaran dapat membuat Gemini terkejut dengan hal-hal yang menyenangkan.
Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada besok Minggu 16 Agustus 2026 untuk Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Aries – (21 Maret hingga 19 April)
Hubungan romantis Anda akan terasa menggetarkan karena percakapan jujur memicu pemahaman baru.
Di tempat kerja, semangat perintis Anda akan menyulut api, membuat orang lain memperhatikan dan menginspirasi perubahan.
Bijaklah dalam mengelola sumber daya, pembelian impulsif sebaiknya ditunda hingga keadaan kembali menguntungkan Anda.
Seimbangkan istirahat dengan aktivitas untuk menjaga energi Anda tetap bersinar.
Taurus – (20 April hingga 20 Mei)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati