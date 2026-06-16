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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 16 Juni 2026 | 14.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra 16 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Annakabanova1) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Annakabanova1)

JawaPos.com - Zodiak Libra kemungkinan besar akan merasa ceria dan gembira hari ini. Tidak ada yang dapat menghentikan Libra sekarang. Mulailah hari dengan sikap yang baik, karena hari ini adalah salah satu hari yang memang ditujukan untuk Libra. 

Meskipun mungkin tidak menyadarinya, suasana hati Libra yang optimis akan tercermin dalam pekerjaan dan bahkan dapat menginspirasi orang lain. Jadi, manfaatkan sepenuhnya hal ini dengan menyelesaikan urusan yang belum selesai.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Selasa, 16 Juni 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu waspada terhadap orang lain yang sedang berusaha memisahkan Libra dan pasangan. Terkait karir, Libra dapat mencapai target jika mampu memilih prioritas utama dan mengerjakannya dengan konsentrasi penuh. 

Sementara itu, gunakan teknik pernapasan dan meditasi untuk menenangkan pikiran serta memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting. Terkait keuangan, pembelian properti yanh dilakukan akan sangat menguntungkan karena meningkatkan aset keuangan Libra di masa depan.

Cinta Libra

Waspadalah terhadap orang lain yang tampaknya berusaha memisahkan Libra dan pasangan. Niat mereka tidak sesempurna yang dikatakan. Libra harus waspada terhadap hal ini sekarang juga. Lindungi hubunganmu dari pengaruh negatif dari luar.

Karir Libra

Libra perlu bekerja dengan fokus dan memiliki kesungguhan yang tinggi. Upaya yang Libra lakukan dengan kurang fokus tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. 

Editor: Candra Mega Sari
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