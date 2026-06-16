Ramalan Zodiak Capricorn 16 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Annakabanova1)
JawaPos.com - Hari ini akan menjadi hari yang baik bagi zodiak Capricorn. Hal ini karena Capricorn akan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan sempurna dan teliti. Ini akan memberi Capricorn pujian dari atasan di tempat kerja.
Namun, berhati-hatilah terhadap persaingan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Tuduhan palsu mungkin dilontarkan oleh saingan, jadi berhati-hatilah dalam berbagi terlalu banyak informasi dengan siapa pun.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Selasa, 16 Juni 2026.
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Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn perlu mengevaluasi situasi hubungan saat ini dengan jujur untuk melihat arah mana yang perlu dituju. Terkait karir, bekerjalah dengan keras ahar strategi karir jangka panjang Capricorn berjalan dengan baik dan sesuai tujuan.
Sementara itu, ingatlah bahwa kondisi mental yang sehat akan membantu Capricorn mempertahankan kondisi fisik yang sehat. Terkait keuangan, saat ini tepat bagi Capricorn untuk menjalin kontak yang menghasilkan keuntungan finansial.
Cinta Capricorn
Capricorn mungkin merasa hubungan saat ini semakin dingin, dan Capricorn memutuskan untuk mengakhirinya. Evaluasilah situasi dengan jujur dan Capricorn akan melihat arah mana yang perlu dituju.
Cobalah untuk menyeimbangkan keinginan pasangan dengan keinginan sendiri. Masalahnya tidak seburuk yang terkira. Capricorn hanya perlu meluangkan waktu dan usaha untuk mengubah situasi ini.
Karir Capricorn
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