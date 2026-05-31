Pakai Warna ini Saat Wawancara Kerja di Tahun 2026, Feng Shui Sebut Bisa Bawa Hoki Besar!

JawaPos.com - Persaingan di dunia kerja saat ini menuntut setiap kandidat untuk tampil semaksimal mungkin sejak detik pertama memasuki ruang seleksi. Menyiapkan jawaban taktis dan menyusun resume yang mengkilap memang menjadi kewajiban utama yang harus dipersiapkan dengan matang. Namun, energi visual yang Anda pancarkan melalui pakaian ternyata memegang peranan yang tidak kalah krusial dalam menentukan keputusan akhir perekrut.

Kesan pertama sering kali terbentuk bahkan sebelum Anda mulai memperkenalkan diri dan menjawab pertanyaan pertama dari tim HRD. Dalam jendela waktu yang sangat singkat tersebut, pakaian menjadi instrumen utama yang menyuarakan profesionalisme serta kepribadian Anda secara visual. Oleh karena itu, memilih kombinasi gaya yang tepat menjadi strategi cerdas untuk mencuri perhatian calon bos.

Bagi Anda yang sedang aktif mencari peluang karier baru, tidak ada salahnya memanfaatkan pendekatan berbasis energi lingkungan untuk mendongkrak rasa percaya diri. Keseimbangan aura yang positif diyakini mampu memberikan keunggulan kompetitif di tengah ketatnya persaingan bursa kerja global. Kombinasi antara kompetensi diri dan pilihan busana yang tepat akan menciptakan impresi yang tidak mudah dilupakan.

Dilansir dari YourTango, Minggu (31/5), pakar energi spiritual dan karier membagikan sebuah rahasia menarik mengenai tren busana kerja yang membawa hoki besar. Menurut filosofi kuno, mengenakan sentuhan warna tertentu saat wawancara kerja di tahun 2026 dipercaya mampu mengundang keberuntungan dan memikat hati para rekruter secara instan.

Pancaran Kepercayaan Diri Lewat Kelembutan Warna Peach

Menampilkan citra diri yang memikat di hadapan calon pemberi kerja membutuhkan kejelian dalam memilih spektrum warna pakaian yang akan dikenakan. Anda tentu ingin terlihat menonjol dan selalu diingat, namun tetap harus menjaga batasan agar tidak terkesan mendominasi atau membuat suasana ruangan menjadi kaku. Keseimbangan emosional inilah yang bisa dijembatani melalui pemilihan palet warna yang tepat.

Menurut hukum feng shui, mengenakan pakaian dengan nuansa warna peach akan membantu Anda memancarkan kepercayaan diri dalam wawancara kerja pada tahun 2026. Warna ini dinilai memiliki kekuatan unik yang bisa memengaruhi psikologi orang-orang di sekitar Anda secara positif. Penerapan estetika ini di ruang seleksi akan membuat atmosfer percakapan mengalir dengan jauh lebih santai.

Pilihan busana kerja konvensional biasanya didominasi oleh setelan gelap yang monoton seperti hitam, abu-abu, atau biru tua yang terkadang memicu kesan dingin. Berbeda dengan pakem lama tersebut, sentuhan warna pastel yang hangat justru memberikan kesegaran baru pada citra profesional Anda. Perekrut akan melihat Anda sebagai pribadi yang penuh energi positif namun tetap membumi.

“Nada-nada ini membawa energi api yang tenang, sehingga secara alami meningkatkan visibilitas, kepercayaan diri, dan kehadiran,” jelas Marie Diamond, seorang pelatih feng shui dan Hukum Tarik Menarik terkemuka yang populer di TikTok.

Ia juga menambahkan bahwa jika dibandingkan dengan warna merah yang berani dan terkadang agresif, warna peach jauh lebih energik dan enak dipandang.

Kedahsyatan Energi Api di Tahun Kuda Api 2026

Dinamika astrologi oriental menandai periode tahun ini sebagai momen yang sangat sakral dan penuh dengan potensi lonjakan karier yang masif. Siklus energi yang berputar saat ini membawa karakteristik yang sangat kuat, berani, serta penuh dengan motivasi untuk melakukan lompatan besar. Momentum langka ini wajib dimanfaatkan oleh para pencari kerja untuk mengejar posisi impian mereka.