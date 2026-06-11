7 Perbedaan Ferry Merak-Bakauheni Kelas Eksekutif dan Reguler, Mana yang Lebih Nyaman?

Ilustrasi kendaraan keluar dari kapal selepas penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak. (Istimewa)
JawaPos.com - Banyak calon penumpang masih bingung memilih antara ferry Merak-Bakauheni kelas eksekutif atau reguler saat hendak menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatra. Perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada harga tiket, tetapi juga mencakup waktu boarding, durasi perjalanan, fasilitas pelabuhan, hingga tingkat kenyamanan selama berada di kapal.
Secara umum, ferry kelas eksekutif menawarkan pengalaman perjalanan yang lebih cepat dan nyaman. Penumpang mendapatkan akses ke terminal modern, proses boarding yang lebih tertata, serta fasilitas kapal yang lebih eksklusif.
Sementara itu, kelas reguler menjadi pilihan yang lebih ekonomis bagi penumpang yang mengutamakan biaya perjalanan. Lalu, apa saja perbedaan ferry Merak-Bakauheni kelas eksekutif dan reguler? Berikut ulasan lengkapnya.
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1. Proses Boarding Lebih Cepat di Kelas Eksekutif
Salah satu perbedaan paling terasa adalah proses naik kapal atau boarding.
Penumpang kelas eksekutif dapat menunggu keberangkatan di ruang tunggu khusus yang nyaman dan ber-AC. Saat waktu keberangkatan tiba, mereka masuk ke kapal melalui garbarata atau jembatan penghubung, mirip seperti proses naik pesawat.
Sebaliknya, penumpang reguler biasanya menggunakan area tunggu standar di sekitar dermaga. Proses naik kapal juga cenderung lebih padat karena bercampur dengan arus kendaraan yang masuk ke kapal melalui pintu rampa (ramp door).
2. Waktu Tempuh Perjalanan Cenderung Lebih Singkat
Bagi penumpang yang mengejar efisiensi waktu, ferry eksekutif menawarkan keunggulan tersendiri.
Kapal eksekutif umumnya menempuh perjalanan Merak-Bakauheni dalam waktu sekitar 120 menit termasuk proses sandar. Sementara itu, kapal reguler membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 3 jam tergantung kondisi cuaca, kepadatan pelabuhan, serta antrean kapal di dermaga.
3. Fasilitas Terminal Lebih Modern
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