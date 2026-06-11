Logo JawaPos
HomeWisata Dan Kuliner
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 12 Juni 2026 | 05.31 WIB

7 Perbedaan Ferry Merak-Bakauheni Kelas Eksekutif dan Reguler, Mana yang Lebih Nyaman?

Ilustrasi kendaraan keluar dari kapal selepas penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak. (Istimewa) - Image

Ilustrasi kendaraan keluar dari kapal selepas penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak. (Istimewa)

JawaPos.com - Banyak calon penumpang masih bingung memilih antara ferry Merak-Bakauheni kelas eksekutif atau reguler saat hendak menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatra. Perbedaan keduanya tidak hanya terletak pada harga tiket, tetapi juga mencakup waktu boarding, durasi perjalanan, fasilitas pelabuhan, hingga tingkat kenyamanan selama berada di kapal.

Secara umum, ferry kelas eksekutif menawarkan pengalaman perjalanan yang lebih cepat dan nyaman. Penumpang mendapatkan akses ke terminal modern, proses boarding yang lebih tertata, serta fasilitas kapal yang lebih eksklusif.

Sementara itu, kelas reguler menjadi pilihan yang lebih ekonomis bagi penumpang yang mengutamakan biaya perjalanan. Lalu, apa saja perbedaan ferry Merak-Bakauheni kelas eksekutif dan reguler? Berikut ulasan lengkapnya.

1. Proses Boarding Lebih Cepat di Kelas Eksekutif

Salah satu perbedaan paling terasa adalah proses naik kapal atau boarding.
Penumpang kelas eksekutif dapat menunggu keberangkatan di ruang tunggu khusus yang nyaman dan ber-AC. Saat waktu keberangkatan tiba, mereka masuk ke kapal melalui garbarata atau jembatan penghubung, mirip seperti proses naik pesawat.

Sebaliknya, penumpang reguler biasanya menggunakan area tunggu standar di sekitar dermaga. Proses naik kapal juga cenderung lebih padat karena bercampur dengan arus kendaraan yang masuk ke kapal melalui pintu rampa (ramp door).

2. Waktu Tempuh Perjalanan Cenderung Lebih Singkat

Bagi penumpang yang mengejar efisiensi waktu, ferry eksekutif menawarkan keunggulan tersendiri.

Kapal eksekutif umumnya menempuh perjalanan Merak-Bakauheni dalam waktu sekitar 120 menit termasuk proses sandar. Sementara itu, kapal reguler membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 3 jam tergantung kondisi cuaca, kepadatan pelabuhan, serta antrean kapal di dermaga.

3. Fasilitas Terminal Lebih Modern

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
10 Kafe Terbaik Dekat Stasiun Merak, Banten: Santai dan Nikmati Kopi dengan Pemandangan Laut - Image
Zodiak

10 Kafe Terbaik Dekat Stasiun Merak, Banten: Santai dan Nikmati Kopi dengan Pemandangan Laut

Minggu, 28 Desember 2025 | 16.40 WIB

Mampir Sebentar di Stasiun Merak, Cilegon Banten? 10 Tempat Makan Terdekat Ini Bisa Dijadikan Pilihan untuk Isi Perut - Image
Kuliner

Mampir Sebentar di Stasiun Merak, Cilegon Banten? 10 Tempat Makan Terdekat Ini Bisa Dijadikan Pilihan untuk Isi Perut

Jumat, 19 Desember 2025 | 21.05 WIB

Kapolri Tinjau Bakauheni, Pastikan Arus Balik Lebaran 2026 Aman dan Lancar - Image
Hijrah Ramadan

Kapolri Tinjau Bakauheni, Pastikan Arus Balik Lebaran 2026 Aman dan Lancar

Sabtu, 28 Maret 2026 | 21.46 WIB

Terpopuler

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik - Image
1

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

6

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

7

Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore