9 Tempat Healing Tenang di Ubud Bali yang Cocok untuk Refreshing dan Menenangkan Pikiran

Ubud dikenal sebagai salah satu kawasan paling menenangkan di Bali.

Suasananya yang hijau, udara sejuk, budaya yang masih terasa kuat, hingga hamparan alam yang indah membuat daerah ini jadi destinasi favorit untuk healing.

Tidak heran kalau banyak wisatawan datang ke Ubud bukan hanya untuk liburan, tetapi juga mencari ketenangan dari hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari.

Mulai dari air terjun tersembunyi, area persawahan hijau, tempat wisata budaya, hingga spot santai dengan nuansa alami, semuanya bisa ditemukan di Ubud.

Dilansir dari akun Instagram @andre.simsek dan laman The Jungle Club, berikut daftar tempat healing tenang di Ubud Bali yang wajib masuk itinerary liburan Anda.

1. Air Terjun Temesi

Bagi pencinta wisata alam tersembunyi, Air Terjun Temesi wajib masuk daftar kunjungan.

Tempat ini menawarkan suasana alami yang masih sangat asri dengan pepohonan hijau yang mengelilingi area air terjun.

Suara gemericik air berpadu dengan udara segar khas pedesaan membuat suasana terasa begitu damai.

Air Terjun Temesi cocok dikunjungi saat pagi hari ketika suasana masih sepi dan belum terlalu ramai wisatawan.

Banyak pengunjung datang ke sini untuk sekadar duduk santai, bermain air, atau menikmati ketenangan alam sambil menghilangkan penat dari aktivitas sehari-hari.

2. Laserology Bali

Selain wisata alam, healing di Ubud juga bisa dilakukan dengan memanjakan tubuh dan pikiran. Salah satu tempat yang cukup populer adalah Laserology Bali.

Tempat ini dikenal menawarkan suasana relaksasi yang nyaman dengan pelayanan yang membuat tubuh terasa lebih segar.