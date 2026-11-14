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Penulis: Nanda Prayoga
Sabtu, 14 November 2026 | 21.05 WIB

ADAS Berbasis AI Bisa Kurangi Risiko Kecelakaan, Pengemudi Tetap Harus Waspada

Ilustrasi, Teknologi ADAS. (Tim Samuel/Pexels) - Image

Ilustrasi, Teknologi ADAS. (Tim Samuel/Pexels)

JawaPos.com - Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam sistem bantuan pengemudian atau Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan keselamatan berkendara. Kehadiran teknologi ini dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan, terutama yang berkaitan dengan faktor kesalahan manusia.

Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, sejumlah faktor manusia seperti kurangnya konsentrasi, kelelahan, hingga keterlambatan bereaksi masih menjadi bagian dari persoalan keselamatan lalu lintas. 

Dalam kondisi tersebut, teknologi ADAS dengan dukungan AI dapat berperan sebagai sistem pendukung untuk membantu pengemudi mengantisipasi potensi bahaya.

"Teknologi AI dalam sistem bantuan pengemudian atau ADAS punya potensi besar untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan. Apalagi berbagai studi menunjukkan bahwa faktor manusia, seperti kurang konsentrasi, kelelahan, dan keterlambatan bereaksi, terlibat dalam sebagian besar kecelakaan lalu lintas," kata Yannes saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (14/11).

Dia menjelaskan, ADAS dirancang untuk membantu pengemudi melalui sejumlah fitur keselamatan. Sistem tersebut dapat memantau kondisi jalan, memberikan peringatan dini ketika mendeteksi potensi bahaya, hingga melakukan pengereman otomatis dalam situasi tertentu.

Dengan kemampuan tersebut, teknologi ADAS diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan keselamatan dan pengujian yang berlaku di masing-masing pasar.

Dari sisi regulasi, Yannes menyebut teknologi bantuan pengemudian harus memenuhi berbagai persyaratan keselamatan sebelum digunakan. Hal ini penting karena kemampuan setiap sistem tidak selalu sama dan tetap memiliki batasan dalam pengoperasiannya.

"ADAS Level 2 yang umum digunakan saat ini masih merupakan sistem bantuan, bukan pengganti pengemudi. Bahkan pada Level 3, kemampuan mengemudi otomatis hanya berlaku dalam kondisi operasional tertentu dan pengemudi mungkin tetap harus siap mengambil alih ketika diminta," jelasnya.

Artinya, kehadiran teknologi bantuan pengemudian belum membuat pengemudi bisa sepenuhnya menyerahkan kendali kendaraan kepada sistem. Pengemudi tetap memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan situasi di sekitarnya dan mengambil alih kendali apabila diperlukan.

Yannes juga mengingatkan bahwa kinerja ADAS dapat dipengaruhi berbagai kondisi eksternal. Kondisi jalan, cuaca, hingga keterbatasan sensor menjadi faktor yang dapat memengaruhi kemampuan sistem dalam mengenali lingkungan dan merespons situasi tertentu.

Karena itu, pemahaman pengemudi terhadap fitur keselamatan kendaraan menjadi hal yang tidak kalah penting. Penggunaan teknologi yang semakin canggih perlu diimbangi dengan pengetahuan mengenai fungsi dan batas kemampuan sistem agar tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan.

"Jadi, semakin canggih teknologi keselamatannya, semakin penting pula pemahaman pengemudi terhadap kemampuan dan batasan sistem tersebut," pungkas Yannes.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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ADAS Berbasis AIKurangi Risiko KecelakaanADAS

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