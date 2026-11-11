Linknet Luncurkan Tautara, Platform untuk Bandingkan Pilihan ISP dan Paket Internet

JawaPos.com - PT Link Net Tbk (Linknet) meluncurkan Tautara, layanan digital yang mempertemukan calon pelanggan dengan berbagai penyedia jasa internet atau Internet Service Provider (ISP).

Melalui platform tersebut, masyarakat bisa mencari ISP yang tersedia di wilayah tempat tinggal, membandingkan pilihan layanan dan paket internet, hingga mengajukan permintaan berlangganan.

Kehadiran Tautara diharapkan memudahkan masyarakat menemukan layanan internet yang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan jaringan di daerah masing-masing.

Tautara telah menggandeng 13 ISP Partner sebagai upaya Linknet mengembangkan ekosistem konektivitas digital, sekaligus membuka peluang pemanfaatan infrastruktur jaringan yang telah dibangun.

Chief Commercial Officer Linknet Pricillia Margareth mengatakan, pengembangan Tautara tidak hanya ditujukan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen, tetapi juga mengoptimalkan nilai komersial infrastruktur perusahaan.

"Melalui Tautara, Linknet ingin mengoptimalkan nilai komersial dari infrastruktur yang telah kami bangun selama lebih dari dua dekade," papar Pricillia Margareth.

"Kami melihat peluang untuk mengembangkan bisnis dengan mempertemukan kapabilitas infrastruktur Linknet dan layanan berbagai ISP dalam satu platform," ujar Pricillia di Tangerang Selatan, Rabu (11/11).

Menurut dia, platform tersebut juga memberikan kesempatan bagi ISP untuk memperluas jangkauan pasar dan menjangkau calon pelanggan baru tanpa harus mengandalkan saluran akuisisi konvensional.