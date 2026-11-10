Cara Mengetahui Ponsel Disusupi Spyware, Kenali Tanda dan Tips Mengatasinya

JawaPos.com - Ponsel yang tiba-tiba boros baterai, mengalami lonjakan penggunaan data internet, atau menunjukkan aktivitas kamera dan mikrofon tanpa alasan jelas patut diwaspadai. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda adanya spyware, perangkat lunak yang dirancang untuk memantau aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.

Spyware dapat mengumpulkan berbagai informasi pribadi, mulai dari pesan singkat, riwayat panggilan, aktivitas internet hingga lokasi pengguna. Dalam kondisi tertentu, perangkat lunak ini bahkan bisa mengakses kamera dan mikrofon untuk memantau aktivitas di sekitar ponsel.

Masalahnya, spyware umumnya bekerja secara tersembunyi. Pengguna tidak selalu mendapatkan pemberitahuan ketika perangkatnya sedang dimonitor. Karena itu, mengenali perubahan perilaku ponsel menjadi langkah awal untuk mendeteksi kemungkinan penyusupan.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky mengingatkan bahwa ada sejumlah gejala yang dapat mengindikasikan keberadaan spyware. Meski tidak semua gejala otomatis berarti ponsel disadap, beberapa tanda yang muncul bersamaan perlu mendapat perhatian.

7 Tanda Ponsel Disusupi Spyware Sebelum melakukan pemeriksaan lebih jauh, pengguna perlu memahami perubahan apa saja yang patut dicurigai. Berikut sejumlah tanda yang bisa menjadi indikasi ponsel sedang dimonitor.

Baterai cepat habis dan ponsel mudah panas Baterai yang mendadak lebih boros dibandingkan biasanya bisa menjadi salah satu tanda aktivitas mencurigakan.

Spyware dapat menjalankan proses di latar belakang untuk mengumpulkan dan mengirimkan data ke server tertentu. Aktivitas tersebut membutuhkan sumber daya perangkat sehingga konsumsi baterai meningkat.

Ponsel juga bisa terasa panas meskipun sedang tidak digunakan untuk menjalankan aplikasi berat.

Selain itu, kinerja perangkat mungkin melambat, aplikasi sering berhenti sendiri, atau ponsel mengalami restart tanpa alasan yang jelas.

Namun, kondisi tersebut tidak selalu disebabkan spyware. Baterai yang menua, pembaruan sistem, dan aplikasi yang bermasalah juga bisa menimbulkan gejala serupa.

Penggunaan data internet meningkat tanpa sebab Spyware membutuhkan koneksi internet untuk mengirimkan informasi yang dikumpulkan dari perangkat korban.

Akibatnya, penggunaan data seluler bisa meningkat meskipun pemilik ponsel tidak merasa mengakses internet secara berlebihan.

Untuk memeriksanya, buka pengaturan penggunaan data dan lihat aplikasi yang paling banyak mengonsumsi kuota.

Perhatikan aplikasi yang jarang digunakan tetapi justru mencatat aktivitas data latar belakang dalam jumlah besar. Jika ditemukan aplikasi tidak dikenal dengan konsumsi data tinggi, sebaiknya lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Muncul aplikasi asing yang tidak pernah dipasang Periksa daftar aplikasi yang terpasang di ponsel. Jika menemukan aplikasi yang tidak pernah diunduh atau tidak diingat pernah dipasang, jangan langsung mengabaikannya.

Spyware terkadang menggunakan nama generik agar terlihat seperti aplikasi bawaan perangkat. Beberapa contoh nama yang patut diperiksa antara lain System Manager, Phone Health, atau Device Service.

Pengguna juga perlu memperhatikan permintaan izin aplikasi.

Misalnya, aplikasi kalkulator yang meminta akses mikrofon atau aplikasi senter yang meminta izin lokasi. Permintaan seperti itu tidak sesuai dengan fungsi utama aplikasi sehingga perlu dicurigai.

Meski demikian, pastikan terlebih dahulu bahwa aplikasi tersebut bukan komponen sistem atau layanan resmi ponsel sebelum menghapusnya.

Kamera dan mikrofon aktif tanpa alasan jelas Ponsel modern memiliki indikator khusus untuk menunjukkan ketika kamera atau mikrofon sedang digunakan.

Pada iPhone, indikator berwarna hijau menandakan kamera sedang aktif, sedangkan titik oranye menunjukkan penggunaan mikrofon.

Sementara itu, Android 12 ke atas juga menyediakan indikator serupa di bagian atas layar.

Jika indikator tersebut muncul ketika pengguna tidak sedang melakukan panggilan, merekam video, atau menggunakan aplikasi yang membutuhkan kamera dan mikrofon, periksa aplikasi yang sedang mengakses sensor tersebut.

Pengguna dapat memanfaatkan fitur dasbor privasi untuk melihat riwayat akses kamera, mikrofon, dan lokasi.

Ada aktivitas lokasi yang tidak biasa Spyware tertentu dapat memanfaatkan akses GPS untuk mengetahui pergerakan pengguna.

Karena itu, perhatikan riwayat penggunaan lokasi pada pengaturan privasi. Jika aplikasi yang tidak membutuhkan informasi lokasi justru memiliki akses tersebut, pengguna perlu memeriksa alasan pemberian izinnya.

Aktivitas lokasi yang terus berjalan tanpa kebutuhan jelas juga patut diwaspadai.

Panggilan dan pesan mengalami perubahan mencurigakan Perubahan pada aktivitas komunikasi juga bisa menjadi petunjuk adanya pemantauan.

Salah satunya adalah pengalihan panggilan ke nomor lain tanpa sepengetahuan pemilik ponsel. Beberapa metode pemantauan memang memanfaatkan fitur pengalihan untuk meneruskan panggilan ke nomor pihak ketiga.

Pengguna juga perlu memperhatikan pesan singkat berisi karakter atau simbol yang tidak biasa. Pada beberapa metode penyadapan lama, pesan semacam itu dapat digunakan sebagai bagian dari komunikasi perangkat lunak dengan server jarak jauh.

Namun, panggilan yang terputus, suara berisik, atau jeda saat menelepon tidak otomatis menunjukkan penyadapan. Gangguan jaringan dan masalah operator juga dapat menjadi penyebabnya.

Ponsel sulit dimatikan atau sering mengalami gangguan Spyware yang bekerja di latar belakang terkadang dapat memengaruhi proses sistem.

Gejalanya bisa berupa ponsel yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dimatikan, sering mengalami gangguan, atau menunjukkan perilaku berbeda dari biasanya.

Jika perubahan tersebut muncul bersamaan dengan aplikasi asing dan lonjakan penggunaan data, pengguna sebaiknya segera melakukan pemeriksaan keamanan.

Cara Memeriksa Ponsel Apakah Terpasang Spyware Setelah mengenali tanda-tandanya, pengguna bisa melakukan sejumlah pemeriksaan langsung melalui pengaturan ponsel.

Langkah ini dapat membantu menemukan aplikasi mencurigakan atau akses yang tidak semestinya diberikan kepada aplikasi tertentu.

1. Periksa seluruh aplikasi yang terpasang

Buka menu pengaturan, kemudian masuk ke daftar aplikasi untuk melihat seluruh perangkat lunak yang terpasang.

Periksa nama aplikasi, pengembang, serta fungsi masing-masing. Berikan perhatian khusus kepada aplikasi yang tidak dikenal atau tidak pernah digunakan.

Pada Android, periksa juga aplikasi yang memiliki akses administrator perangkat atau hak akses khusus lainnya.

Jangan sembarangan menghapus aplikasi sistem karena beberapa layanan penting menggunakan nama yang tidak familier bagi pengguna.

2. Tinjau izin kamera, mikrofon, dan lokasi

Buka pengaturan privasi untuk mengetahui aplikasi mana saja yang memiliki akses ke kamera, mikrofon, dan lokasi.

Cabut izin aplikasi yang tidak membutuhkan akses tersebut untuk menjalankan fungsinya.

Sebagai contoh, aplikasi navigasi memang membutuhkan akses lokasi. Namun, permainan sederhana umumnya tidak memerlukan izin mikrofon untuk beroperasi.

Pemeriksaan izin secara berkala dapat membantu membatasi peluang aplikasi mengakses informasi pribadi.

3. Periksa pengaturan pengalihan panggilan

Pengguna juga bisa memeriksa apakah panggilan telepon dialihkan ke nomor lain.

Pada jaringan yang mendukungnya, kode USSD berikut dapat digunakan:

- *#21# untuk memeriksa status pengalihan panggilan tanpa syarat.

- ##002# untuk menonaktifkan seluruh pengalihan panggilan.

Perlu diketahui, kode tersebut tidak selalu bekerja sama pada setiap operator dan jaringan. Hasil pemeriksaan juga harus dibaca dengan hati-hati.

Pengalihan panggilan ke voicemail atau layanan jaringan operator belum tentu menunjukkan adanya penyadapan. Jika menemukan nomor asing yang tidak pernah diatur sendiri, hubungi operator seluler untuk memastikan statusnya.

4. Periksa penggunaan data latar belakang

Masuk ke pengaturan jaringan atau penggunaan data seluler. Periksa aplikasi yang paling banyak menggunakan internet.

Jika aplikasi yang jarang digunakan justru terus mengirimkan data di latar belakang, cari tahu penyebabnya.

Pengguna dapat membatasi penggunaan data latar belakang untuk aplikasi tertentu sembari melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Tips Mengatasi Ponsel yang Terindikasi Disusupi Spyware Jika menemukan aplikasi atau aktivitas yang mencurigakan, jangan panik. Ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko kebocoran informasi dan mengamankan perangkat.

Jika ponsel diduga telah terinfeksi spyware, gunakan perangkat lain yang dipastikan aman untuk mengganti kata sandi akun penting.

Prioritaskan akun email, perbankan, media sosial, dan layanan penyimpanan data. Langkah ini penting karena spyware tertentu dapat merekam aktivitas pengguna, termasuk informasi yang diketik melalui keyboard.

Aktifkan autentikasi dua faktor atau metode verifikasi tambahan agar akun tidak mudah diakses pihak lain.

Lalu gunakan aplikasi keamanan seluler tepercaya untuk memindai perangkat dan mendeteksi kemungkinan malware, spyware, atau stalkerware.

Stalkerware merupakan jenis perangkat lunak yang dirancang untuk memantau aktivitas seseorang, termasuk lokasi, komunikasi, dan informasi pribadi lainnya.

Pada Android, aplikasi keamanan dapat membantu menemukan aplikasi berbahaya yang mungkin terlewat saat pemeriksaan manual.

Sementara itu, sistem iPhone menggunakan mekanisme sandboxing yang membatasi akses aplikasi pihak ketiga terhadap proses internal perangkat. Karena itu, kemampuan aplikasi keamanan di iPhone tidak sama dengan Android.

Jika pemeriksaan menunjukkan adanya aplikasi berbahaya, segera hapus aplikasi tersebut.

Namun, pastikan terlebih dahulu aplikasi itu bukan bagian penting dari sistem operasi. Pada perangkat Android, beberapa spyware juga dapat memanfaatkan izin administrator sehingga proses penghapusannya membutuhkan langkah tambahan.

Jika aplikasi tidak bisa dihapus secara normal, periksa kembali izin khusus dan akses administrator perangkat.

Kalau spyware sulit dihapus atau perangkat masih menunjukkan aktivitas mencurigakan, reset pabrik dapat menjadi pilihan terakhir.

Langkah ini akan menghapus data dan aplikasi yang tersimpan di perangkat serta mengembalikan pengaturan ke kondisi awal.

Sebelum melakukannya, cadangkan dokumen, foto, dan informasi penting yang dipastikan aman. Hindari memulihkan seluruh aplikasi dari cadangan yang berpotensi membawa kembali perangkat lunak bermasalah.

Setelah reset, pasang kembali aplikasi secara selektif dari toko resmi.