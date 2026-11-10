Cara Mengetahui Ponsel Disusupi Spyware, Kenali Tanda dan Tips Mengatasinya

JawaPos.com - Ponsel yang tiba-tiba boros baterai, mengalami lonjakan penggunaan data internet, atau menunjukkan aktivitas kamera dan mikrofon tanpa alasan jelas patut diwaspadai. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda adanya spyware, perangkat lunak yang dirancang untuk memantau aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.

Spyware dapat mengumpulkan berbagai informasi pribadi, mulai dari pesan singkat, riwayat panggilan, aktivitas internet hingga lokasi pengguna. Dalam kondisi tertentu, perangkat lunak ini bahkan bisa mengakses kamera dan mikrofon untuk memantau aktivitas di sekitar ponsel.

Masalahnya, spyware umumnya bekerja secara tersembunyi. Pengguna tidak selalu mendapatkan pemberitahuan ketika perangkatnya sedang dimonitor. Karena itu, mengenali perubahan perilaku ponsel menjadi langkah awal untuk mendeteksi kemungkinan penyusupan.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky mengingatkan bahwa ada sejumlah gejala yang dapat mengindikasikan keberadaan spyware. Meski tidak semua gejala otomatis berarti ponsel disadap, beberapa tanda yang muncul bersamaan perlu mendapat perhatian.

7 Tanda Ponsel Disusupi Spyware Sebelum melakukan pemeriksaan lebih jauh, pengguna perlu memahami perubahan apa saja yang patut dicurigai. Berikut sejumlah tanda yang bisa menjadi indikasi ponsel sedang dimonitor.

Baterai cepat habis dan ponsel mudah panas Baterai yang mendadak lebih boros dibandingkan biasanya bisa menjadi salah satu tanda aktivitas mencurigakan.

Spyware dapat menjalankan proses di latar belakang untuk mengumpulkan dan mengirimkan data ke server tertentu. Aktivitas tersebut membutuhkan sumber daya perangkat sehingga konsumsi baterai meningkat.

Ponsel juga bisa terasa panas meskipun sedang tidak digunakan untuk menjalankan aplikasi berat.