Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Penulis: Nanda Prayoga
Rabu, 11 November 2026 | 01.00 WIB

Cara Mengetahui Ponsel Disusupi Spyware, Kenali Tanda dan Tips Mengatasinya

Ilustrasi spyware di smartphone. (Istimewa) - Image

Ilustrasi spyware di smartphone. (Istimewa)

JawaPos.com - Ponsel yang tiba-tiba boros baterai, mengalami lonjakan penggunaan data internet, atau menunjukkan aktivitas kamera dan mikrofon tanpa alasan jelas patut diwaspadai. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda adanya spyware, perangkat lunak yang dirancang untuk memantau aktivitas pengguna tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.

Spyware dapat mengumpulkan berbagai informasi pribadi, mulai dari pesan singkat, riwayat panggilan, aktivitas internet hingga lokasi pengguna. Dalam kondisi tertentu, perangkat lunak ini bahkan bisa mengakses kamera dan mikrofon untuk memantau aktivitas di sekitar ponsel.

Masalahnya, spyware umumnya bekerja secara tersembunyi. Pengguna tidak selalu mendapatkan pemberitahuan ketika perangkatnya sedang dimonitor. Karena itu, mengenali perubahan perilaku ponsel menjadi langkah awal untuk mendeteksi kemungkinan penyusupan.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky mengingatkan bahwa ada sejumlah gejala yang dapat mengindikasikan keberadaan spyware. Meski tidak semua gejala otomatis berarti ponsel disadap, beberapa tanda yang muncul bersamaan perlu mendapat perhatian.

7 Tanda Ponsel Disusupi Spyware

Sebelum melakukan pemeriksaan lebih jauh, pengguna perlu memahami perubahan apa saja yang patut dicurigai. Berikut sejumlah tanda yang bisa menjadi indikasi ponsel sedang dimonitor.

Baterai cepat habis dan ponsel mudah panas

Baterai yang mendadak lebih boros dibandingkan biasanya bisa menjadi salah satu tanda aktivitas mencurigakan.

Spyware dapat menjalankan proses di latar belakang untuk mengumpulkan dan mengirimkan data ke server tertentu. Aktivitas tersebut membutuhkan sumber daya perangkat sehingga konsumsi baterai meningkat.

Ponsel juga bisa terasa panas meskipun sedang tidak digunakan untuk menjalankan aplikasi berat.

Selain itu, kinerja perangkat mungkin melambat, aplikasi sering berhenti sendiri, atau ponsel mengalami restart tanpa alasan yang jelas.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Intelijen Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda Peringatkan Ancaman Spyware CHOSEN BRICK terhadap Kr - Image
Internasional

Intelijen Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda Peringatkan Ancaman Spyware CHOSEN BRICK terhadap Kr

Kamis, 17 September 2026 | 23.03 WIB

Apple Kembali Peringatkan Pengguna soal Serangan Spyware, Ini yang Harus Dilakukan - Image
Teknologi

Apple Kembali Peringatkan Pengguna soal Serangan Spyware, Ini yang Harus Dilakukan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01.09 WIB

Waspada AdFection, Teknologi Cuak Ala Israel yang Targetkan Jurnalis hingga Pejabat - Image
Internasional

Waspada AdFection, Teknologi Cuak Ala Israel yang Targetkan Jurnalis hingga Pejabat

Jumat, 16 Oktober 2026 | 13.07 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore