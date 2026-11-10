Siapkan Infrastruktur untuk Era Agentik, Google Perluas Chip AI Generasi Kedelapan

JawaPos.com - Google memperluas portofolio Tensor Processing Unit (TPU) generasi kedelapan dengan memperkenalkan dua sistem terbaru, TPU 8tx dan TPU 8i Max. Keduanya dirancang untuk mendukung perkembangan kecerdasan buatan (AI) agentik, terutama dalam kebutuhan keamanan data dan pemrosesan konteks berukuran besar.

Pengumuman yang disampaikan pada Selasa (10/11/2026) tersebut sekaligus menandai pertama kalinya Google memperkenalkan empat konfigurasi TPU dalam satu tahun.

Selama ini, Google menggunakan TPU untuk berbagai kebutuhan komputasi AI, mulai dari melatih dan menjalankan model Gemini, mengoperasikan beban kerja agentik, hingga menyediakan layanan bagi pelanggan Google Cloud.

Seiring meningkatnya permintaan, perusahaan juga membuka opsi penggunaan TPU secara langsung di pusat data milik pelanggan. Bisnis TPU Google kini memiliki hampir 100 pelanggan, termasuk laboratorium AI terkemuka, perusahaan perdagangan, peritel, universitas, dan berbagai organisasi lainnya.

Dua sistem terbaru tersebut melengkapi TPU 8t dan TPU 8i yang pertama kali diperkenalkan dalam acara Cloud Next pada April 2026.

Dibandingkan generasi sebelumnya, TPU 8t menawarkan peningkatan performa pelatihan hingga 2,7 kali. Sementara itu, TPU 8i menghadirkan efisiensi biaya inferensi hingga 80 persen lebih baik.

TPU 8t dikembangkan untuk melatih foundation model berskala besar dengan mengoptimalkan goodput, yakni kecerdasan yang dihasilkan untuk setiap watt energi yang digunakan. Adapun TPU 8i difokuskan pada kemampuan penalaran dengan mengatasi keterbatasan memori dan memangkas latensi komunikasi antarchip hingga separuhnya.

Kini, ketika semakin banyak perusahaan menggunakan agen otonom dalam lingkungan produksi, Google menghadirkan TPU 8tx dan TPU 8i Max untuk menjawab kebutuhan komputasi yang semakin kompleks.

Chief Technologist dan Senior Vice President of AI and Infrastructure Google Amin Vahdat menjelaskan alasan pengembangan kedua sistem tersebut.