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Penulis: Ardini Pramitha
Selasa, 10 November 2026 | 03.12 WIB

Cegah Kecelakaan, AI Dashcam Bisa Deteksi Sopir Mengantuk hingga Main Ponsel

Kamera dasbor berbasis kecerdasan buatan kini dapat membantu mendeteksi perilaku berisiko selama berkendara. (Foto: Ardini Pramitha/JawaPos.com).

JawaPos.com - Kelalaian pengemudi menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. 

Seiring perkembangan teknologi, kamera dasbor berbasis kecerdasan buatan kini dapat membantu mendeteksi perilaku berisiko selama berkendara.

Founder ORIN, Ali Wijoyo, mengatakan, melalui suara peringatan di dalam kabin, kini bisa menegur sopir yang mulai mengantuk, merokok, atau memainkan ponsel saat mengemudi. 

"Suara yang berasal dari AI Dashcam Orin, kamera dasbor, memantau sopir dan kondisi jalan dalam satu perangkat,” ujar Ali, usai test drive, di Citraland Surabaya, Senin (9/11/2026).

Ali memaparkan, perangkat ini memiliki dua kamera. Kamera depan merekam kondisi jalan dan memberi peringatan, saat jarak dengan kendaraan di depan terlalu dekat. Serta kamera belakang memantau aktivitas di dalam kabin, terutama sopir.

“Dua fitur kecerdasan buatan berupa driver monitoring system,  mengawasi sopir, dan advanced driver assistance system , mengawasi rintangan di depan kendaraan,” ungkapnya.

Saat sopir mengantuk, merokok, memainkan ponsel, tidak memperhatikan jalan, atau tidak memakai sabuk pengaman, suara peringatan langsung terdengar di dalam mobil. Tujuannya, agar driver lebih fokus atau konsentrasi dalam berkendara.

Tidak hanya itu, perangkat ini juga dilengkapi GPS Tracker.  Selain merekam kejadian, juga berfungsi memantau posisi kendaraan secara real time. 

Rekaman kejadian tersimpan otomatis di cloud. Sistem membuat laporan berupa klip video pendek dan tiga gambar, sehingga pemilik tidak perlu mencari-cari rekaman lama saat ada kejadian yang ingin dicek.

Kapasitas penyimpanannya bisa disesuaikan karena kartu memorinya bisa diganti. Kapasitas terkecil yang bisa dipasang 128 GB dan terbesar 512 GB. Semakin besar kapasitasnya, semakin panjang rekaman yang tersimpan.

“Pemilik kendaraan juga bisa berbicara langsung dengan sopir di dalam mobil lewat komunikasi dua arah,” tandas Ali.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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