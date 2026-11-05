Deepfake Seksual AI Lebih Banyak Menargetkan Mantan Pasangan, Menurut Riset

JawaPos.com - Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuat gambar intim tanpa persetujuan ternyata tidak selalu melibatkan orang asing.

Sebuah penelitian internasional mengungkapkan, mantan pasangan dan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan korban justru menjadi sasaran penyalahgunaan gambar seksual berbasis AI.

Seperti dilansir dari EMBTech, penelitian yang dipimpin RMIT University dengan pendanaan dari Google tersebut melibatkan lebih dari 7.200 responden di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Hasilnya menunjukkan, 55,6 persen korban menyebut pelaku merupakan seseorang yang mereka kenal melalui internet.

Sementara itu, dari sisi pelaku, mantan pasangan menjadi target yang paling sering disebut, dengan persentase mencapai 16,7 persen.

Berikutnya, pasangan saat ini sebesar 14,4 persen, mitra seksual kasual 12,6 persen, dan orang asing 12,5 persen.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan gambar intim hasil AI juga berisiko terjadi dalam hubungan personal, bukan hanya melalui tindakan orang tidak dikenal di internet.

Penelitian itu mengidentifikasi tiga bentuk kekerasan seksual berbasis gambar AI, yakni pembuatan gambar intim tanpa persetujuan, penyebaran gambar tanpa izin, serta ancaman untuk menyebarkan konten tersebut.

Penyebarannya paling banyak dilakukan melalui saluran komunikasi digital. Pesan grup mencakup 29,9 persen, sedangkan pesan teks mencapai 28,7 persen.

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