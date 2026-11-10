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Penulis: Nanda Prayoga
Selasa, 10 November 2026 | 18.44 WIB

Meta Perluas AI di Instagram, Remaja yang Mengaku Dewasa Bakal Terdeteksi

Ilustrasi logo Meta AI. (Yves Herman/Reuters) - Image

Ilustrasi logo Meta AI. (Yves Herman/Reuters)

JawaPos.com - Meta memperluas teknologi pendeteksi usia berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Instagram ke seluruh dunia. Teknologi ini digunakan untuk mengidentifikasi pengguna yang masih berusia remaja, termasuk mereka yang mencantumkan tanggal lahir sebagai orang dewasa.

Seperti dilansir dari TechCrunch, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lebih banyak remaja masuk dalam kategori Akun Remaja atau Teen Accounts. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya Meta memperkuat perlindungan pengguna muda di tengah berbagai gugatan hukum yang menyoroti dampak platform media sosial terhadap remaja.

Akun Remaja memiliki sejumlah pembatasan untuk menciptakan pengalaman penggunaan yang lebih aman. Di antaranya, membatasi pesan langsung atau direct message hanya dari orang yang diikuti atau sudah terhubung dengan pengguna. Instagram juga menyembunyikan komentar yang berpotensi membahayakan serta mengatur akun menjadi privat secara otomatis.

Untuk mengidentifikasi usia pengguna, Meta memanfaatkan AI yang menganalisis berbagai informasi dalam profil. Teknologi tersebut mencari petunjuk kontekstual, seperti unggahan perayaan ulang tahun maupun penyebutan jenjang pendidikan.

Analisis dilakukan terhadap berbagai format konten, mulai dari unggahan, komentar, bio, hingga keterangan foto atau takarir. Meta juga menggunakan petunjuk visual dari foto dan video, termasuk perkiraan tinggi badan serta struktur tulang pengguna.

Selain Instagram, Meta menyatakan terus menerapkan teknologi serupa di Facebook. Perusahaan juga berencana memperluas penerapannya ke Threads secara global pada akhir 2026.

Perluasan teknologi ini dilakukan setelah Meta mencapai kesepakatan hukum pada Agustus lalu dengan hampir seluruh negara bagian dan wilayah di Amerika Serikat. Nilai kesepakatan tersebut mencapai USD 18 miliar untuk menyelesaikan gugatan terkait tuduhan bahwa platform Meta membahayakan pengguna remaja.

Dalam kesepakatan dengan 52 jaksa agung dari negara bagian, wilayah, dan Distrik Columbia tersebut, Meta berkomitmen meningkatkan kemampuan teknologi untuk mengidentifikasi anak-anak di bawah usia 13 tahun serta pengguna remaja berusia 13 hingga 17 tahun.

"Kami akan terus berupaya secara proaktif untuk memastikan para remaja mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan usia mereka saat menggunakan aplikasi kami," tulis Meta dalam unggahan blog resminya.

Editor: Diar Candra
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