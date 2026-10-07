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Nanda Prayoga
Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.56 WIB

6 Risiko Sering Instal Aplikasi Android di Luar Play Store, Pikir Dua Kali

Ilustrasi: Aplikasi Android berbahaya. (ArsTechnica).&nbsp; - Image

Ilustrasi: Aplikasi Android berbahaya. (ArsTechnica).&nbsp;

JawaPos.com - Menginstal aplikasi Android dalam format APK dari luar Google Play Store memang terkadang menjadi pilihan ketika aplikasi yang dicari tidak tersedia di toko aplikasi resmi.

Namun, kebebasan tersebut juga datang dengan berbagai risiko yang perlu kamu pahami sejak awal.

Berbeda dengan aplikasi yang diperoleh melalui toko resmi, APK dari sumber yang tidak terpercaya bisa saja telah dimodifikasi atau disusupi program berbahaya. 

Meskipun cara ini juga kerap digunakan untuk memasang versi aplikasi tertentu yang belum tersedia di perangkat atau wilayah pengguna.

Karena itu, jangan terburu-buru memasang APK hanya karena menemukan aplikasi yang sedang dicari.

Berikut 6 bahaya dari seringnya menginstal aplikasi di luar Play Store.

1. APK Bisa Disusupi Malware

Salah satu risiko terbesar ketika mengunduh APK dari sumber yang tidak terpercaya adalah kemungkinan file tersebut telah disusupi malware.

Aplikasi yang terlihat normal dari luar belum tentu aman ketika sudah terpasang di perangkat.

Malware dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk mencuri informasi, menampilkan iklan secara berlebihan, atau melakukan aktivitas lain tanpa sepengetahuan pengguna.

Karena itu, jangan hanya melihat nama dan ikon aplikasi sebelum memasangnya, melainkan cek ulang keamanannya.

Editor: Bayu Putra
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