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Nanda Prayoga
Selasa, 6 Oktober 2026 | 20.45 WIB

Jarang Diketahui, 7 Fitur Android Ini Bisa Bikin HP Kamu Makin Praktis

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed) - Image

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)

JawaPos.com - HP Android tidak hanya menawarkan fitur yang terlihat di layar utama atau menu pengaturan. Di balik berbagai menu tersebut, ada sejumlah fitur yang mungkin selama ini jarang kamu gunakan, padahal bisa membantu menyelesaikan berbagai aktivitas sehari-hari.

Beberapa fitur bahkan bisa membuat kamu lebih mudah berpindah antar-aplikasi, mencari informasi dari layar, hingga mengatur penggunaan perangkat. Jika kamu pengguna Android, tidak ada salahnya mengecek beberapa fitur berikut karena mungkin ada yang selama ini terlewat.

1. Split Screen untuk Membuka Dua Aplikasi Sekaligus

Sedang menonton video sambil membalas pesan? Kamu tidak selalu harus berpindah-pindah aplikasi. Android memiliki fitur split screen yang memungkinkan dua aplikasi ditampilkan secara bersamaan pada satu layar.

Cara mengaktifkannya dapat berbeda tergantung merek dan versi Android yang digunakan. Umumnya, kamu perlu membuka menu aplikasi terbaru, memilih ikon aplikasi yang ingin digunakan, kemudian memilih opsi split screen. Setelah itu, pilih aplikasi kedua yang ingin ditampilkan.

2. Pin Screen untuk Mengunci Tampilan Aplikasi

Ada kalanya kamu ingin meminjamkan HP kepada orang lain, tetapi tidak ingin mereka membuka aplikasi lain. Android memiliki fitur screen pinning yang dapat digunakan untuk mengunci tampilan pada satu aplikasi tertentu.

Setelah fitur tersebut diaktifkan melalui pengaturan keamanan, kamu bisa menyematkan satu aplikasi di layar. Orang yang menggunakan HP tersebut tidak dapat begitu saja berpindah ke aplikasi lain tanpa melepas sematan menggunakan metode keamanan yang sudah ditentukan.

Editor: Estu Suryowati
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