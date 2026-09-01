Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ardini Pramitha
Rabu, 2 September 2026 | 01.02 WIB

Warga Surabaya Jual Ginjal untuk Usaha Peleburan Emas, Malah Kena Tipu hingga Rp 185 Juta

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji (tengah) menjadi penengah Fariz (kanan) dan Andri (kiri). Dok.IG @cakj1. - Image

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji (tengah) menjadi penengah Fariz (kanan) dan Andri (kiri). Dok.IG @cakj1.

 JawaPos.com – Sudah jatuh tertimpa tangga. Adagium itu bisa menggambarkan keadaan pria asal Manyar Sabrangan, Surabaya bernama Fariz Thufeil Addausi.

Demi merintis usaha peleburan emas bersama temannya Andri Agashi Alfianto, Fariz rela menjual salah satu ginjalnya sampai Rp 250 juta di mancanegara. Bukannya untung, Fariz malah buntung. Ceritanya, uang Rp 185 juta yang diperuntukkan sebagai modal awal itu malah tak jelas rimbanya di tangan Andri.

Kasus itu terungkap melalui video yang diunggah akun media sosial @Cakj1 milik Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji (31/8). Dalam video itu, Fariz menjelaskan dia mengajak Andri untuk membuat bisnis peleburan barang elektronik menjadi emas.

“Jadi, misal barang-barang rongsokan, seperti HP bekas yang dilebur menjadi emas,” kata Fariz, Selasa (1/9). Keduanya pun sepakat, hasil dari setiap yang terjual dibagi bersama. Namun, dia menyadari uang hasil penjualan emas itu tak pernah kembali ke dirinya.

“Bisa saya buktikan bahwasanya ini (emasnya) sudah dijual dia sendiri, terus uangnya enggak dikasihkan ke saya,” ucap Fariz. Tak hanya itu, sejumlah uang yang yang dipinjam Andri juga tak kunjung kembali hingga menambah jumlah kerugiannya.

“Awalnya dia pinjam Rp 10 juta buat modal awal, terus katanya kurang pinjam Rp 6 juta lagi tapi itu masih ada printilannya (hutang yang kecil-kecil). Ada juga tambahan Rp 3 juta, pokoknya banyak, tapi sedikit-sedikit,” jelas Fariz. Fariz menyebut total kerugian yang dialaminya sebesar Rp 185 juta ditambah dengan motornya yang juga ikut digadaikan oleh Andri.

Soal penjualan ginjal, Fariz mengatakan operasi pengangkatan ginjal dilakukan di India. Demi membuktikan kebenaran penjualan ginjal, Fariz pun menunjukkan bekas luka bedah di bagian perutnya.

“Jual ginjalnya itu sekitar waktu tahun Covid-19. Karena kebetulan juga niatnya mau menolong orang Indonesia yang butuh ginjal,” ungkap Fariz.

Sementara itu, rekan bisnis Fariz, Andri menerangkan bahwa sejak awal Fariz memang yang menginisiasi bisnis tersebut dan berniat untuk menjadi investor. Sedangkan dirinya sebagai pembuat emasnya.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Armuji Mediasi Jukir yang Diduga Lecehkan Pengemudi Ojol - Image
Surabaya Raya

Armuji Mediasi Jukir yang Diduga Lecehkan Pengemudi Ojol

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02.59 WIB

Viral Korban Penipuan Lapangan Kerja oleh Eks Camat Pakal Lapor ke Armuji, Warga Ngaku Keluarin Uang Rp 25 Juta ke Pelaku dan Tidak Pakai Kwitansi - Image
Surabaya Raya

Viral Korban Penipuan Lapangan Kerja oleh Eks Camat Pakal Lapor ke Armuji, Warga Ngaku Keluarin Uang Rp 25 Juta ke Pelaku dan Tidak Pakai Kwitansi

Senin, 20 April 2026 | 15.27 WIB

BRI Surabaya Tanggapi Gugatan Pemilik Lama Ruko Ngagel, Tegaskan Lelang Sesuai Aturan - Image
Surabaya Raya

BRI Surabaya Tanggapi Gugatan Pemilik Lama Ruko Ngagel, Tegaskan Lelang Sesuai Aturan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 05.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore