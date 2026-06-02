Habitat Rusak, Kota Pudak Diteror Reptil, Petugas Evakuasi 120 Ekor Selama Sebulan

JawaPos.com - Fenomena reptil masuk ke kawasan permukiman terus terjadi di wilayah Kota Pudak. Dalam 2 hari terakhir, petugas Damkarla Gresik telah menangani 7 laporan. Namun dari sebagian laporan yang masuk, petugas belum berhasil melakukan penangkapan.

Peristiwa itu seperti dialami Kastin, pemilik warung kopi di kawasan Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas. Dia dikejutkan dengan bunyi mencurigakan dari atap plafon pada Selasa (2/6).

"Sempat dicek, ternyata ada biawak besar yang sedang bersembunyi," ungkap Kastin.

Merasa khawatir, perempuan 33 tahun itu melaporkan kejadian ke petugas Damkarla Gresik. Sayangnya, hewan liar itu berhasil meloloskan diri. Meskipun, petugas telah melakukan penyisiran di area plafon rumah dan warung.

"Diduga reptil itu memanfaatkan celah-celah lubang angin bangunan," ujar Sulyono, petugas Damkarla Gresik.

Celah tersebut juga disinyalir menjadi akses masuk biawak. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya menutup celah tersebut agar peristiwa serupa tidak terulang.

"Beberapa pekan terakhir cukup banyak laporan reptil masuk pemukiman. Terutama didominasi ular dan biawak," ungkap Sulyono.

Fenomena itu juga dialami Sri Wahyuni, warga Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean. Dia dikejutkan dengan kehadiran ular kobra di dapur rumah. Beruntung, petugas yang datang segera melakukan evakuasi dan berhasil menangkap reptil sepanjang 1 meter tersebut.