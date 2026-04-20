Pasca Demonstrasi Ricuh Agustus, Pemkot Surabaya Targetkan Rehabilitasi Polsek Tegalsari pada 2026

Potret Markas Polsek Tegalsari pasca terbakar pada Sabtu (30/8). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Pasca terbakar saat aksi demonstrasi akhir Agustus 2025, Markas Polsek Tegalsari yang berada di Jalan Basuki Rahmat akan direhabilitasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada 2026.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia menyebut pihaknya telah menyiapkan bantuan hibah untuk memperbaiki bangunan yang rusak, sehingga pelayanan publik bisa berjalan normal kembali.
"Insyaallah kita akan membantu di tahun 2026 ini terkait dengan Polsek Tegalsari. Ketika kemarin ada musibah itu, maka kita berikan hibah untuk pembangunan," tutur Eri Cahyadi di Surabaya, Senin (20/4).
Baca Juga:Psywar Mario Lemos! Klaim Persijap Jepara Tak Gentar Hadapi Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim
Menurutnya, keberadaan kantor kepolisian sangat penting untuk menjaga rasa aman masyarakat. Karena itu, perbaikan Polsek Tegalsari diperlukan agar pelayanan keamanan kepada warga kembali berlangsung maksimal.
"Karena itu pelayanan publik di Kota Surabaya. Bagaimana warga saya ini membutuhkan pelayanan keamanan dari kepolisian dan pelayanan-pelayanan publik lainnya,” sambungnya.
Eri Cahyadi mengatakan rehabilitasi Polsek Tegalsari kini memasuki tahap lelang. Setelah proses itu selesai, pembangunan dipastikan segera dimulai agar fasilitas pelayanan kepolisian dapat kembali difungsikan.
"Insyaallah sudah dijalankan, masih proses lelang (untuk proyek rehabilitasi Mapolsek Tegalsari). Kami juga membantu rehabnya Asrama Polisi Koblen, sehingga bisa ditempati oleh anggota Polrestabes Surabaya," tutup Eri.
Sebagai informasi, Pusat Kota Surabaya pada Sabtu (30/8), berubah menjadi malam mencekam saat aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi ricuh. Sisi barat bangunan tersebut pun habis terbakar.
Kronologi singkat
Markas Polsek Tegalsari, yang berada di Jalan Basuki Rahmat menjadi sasaran amukan massa aksi demonstrasi akhir Agustus 2025, yang berujung ricuh, Sabtu dini hari (30/8)
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik