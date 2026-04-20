Pasca Demonstrasi Ricuh Agustus, Pemkot Surabaya Targetkan Rehabilitasi Polsek Tegalsari pada 2026

JawaPos.com - Pasca terbakar saat aksi demonstrasi akhir Agustus 2025, Markas Polsek Tegalsari yang berada di Jalan Basuki Rahmat akan direhabilitasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada 2026.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia menyebut pihaknya telah menyiapkan bantuan hibah untuk memperbaiki bangunan yang rusak, sehingga pelayanan publik bisa berjalan normal kembali.

"Insyaallah kita akan membantu di tahun 2026 ini terkait dengan Polsek Tegalsari. Ketika kemarin ada musibah itu, maka kita berikan hibah untuk pembangunan," tutur Eri Cahyadi di Surabaya, Senin (20/4).

Menurutnya, keberadaan kantor kepolisian sangat penting untuk menjaga rasa aman masyarakat. Karena itu, perbaikan Polsek Tegalsari diperlukan agar pelayanan keamanan kepada warga kembali berlangsung maksimal.

"Karena itu pelayanan publik di Kota Surabaya. Bagaimana warga saya ini membutuhkan pelayanan keamanan dari kepolisian dan pelayanan-pelayanan publik lainnya,” sambungnya.

Eri Cahyadi mengatakan rehabilitasi Polsek Tegalsari kini memasuki tahap lelang. Setelah proses itu selesai, pembangunan dipastikan segera dimulai agar fasilitas pelayanan kepolisian dapat kembali difungsikan.

"Insyaallah sudah dijalankan, masih proses lelang (untuk proyek rehabilitasi Mapolsek Tegalsari). Kami juga membantu rehabnya Asrama Polisi Koblen, sehingga bisa ditempati oleh anggota Polrestabes Surabaya," tutup Eri.

Sebagai informasi, Pusat Kota Surabaya pada Sabtu (30/8), berubah menjadi malam mencekam saat aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi ricuh. Sisi barat bangunan tersebut pun habis terbakar.

Kronologi singkat