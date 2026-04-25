Hasil Kualifikasi Moto3 Spanyol 2026! Drama Highside Veda Pratama dan Perjuangan Mario Aji Bikin Start P17 di Jerez

JawaPos.com — Hasil kualifikasi MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez menghadirkan cerita penuh drama bagi dua pebalap Indonesia. Veda Ega Pratama dan Mario Aji sama-sama harus memulai balapan dari posisi ke-17 setelah melewati sesi yang menegangkan, Sabtu (25/4/2026).

Sesi ini menjadi ujian mental sekaligus pembuktian bagi keduanya di tengah ketatnya persaingan lintasan Eropa. Harapan besar sempat muncul, namun akhirnya realita menempatkan mereka di barisan belakang.

Veda Ega Pratama tampil menjanjikan sejak awal sesi kualifikasi pertama Moto3. Dalam kondisi cuaca cerah dan lintasan kering, ia langsung tancap gas dan mencatat waktu impresif 1 menit 46,103 detik.

Catatan tersebut membuatnya menjadi yang tercepat di Q1 dan memastikan tiket ke sesi Q2. Momentum positif itu sempat membuat peluang start di barisan depan terbuka lebar.

Memasuki Q2, performa Veda masih konsisten dan bahkan sempat mengejutkan dengan menempati posisi teratas. Ia mencatat waktu 1 menit 45,738 detik yang sempat mengamankan posisi ideal di awal sesi.

Namun persaingan di kelas Moto3 terkenal brutal dan sangat rapat. Posisi Veda perlahan mulai turun seiring pebalap lain mempertajam catatan waktunya.

Drama terjadi di penghujung sesi ketika Veda mengalami highside. Insiden tersebut membuatnya gagal melanjutkan upaya memperbaiki waktu di lap-lap krusial.

Akibatnya, Veda harus puas mengakhiri kualifikasi di posisi ke-17. Ia terpaut sekitar 1,6 detik dari pemegang pole position yang tampil dominan di sesi penentuan.