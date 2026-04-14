Belum Rasakan Juara dari Jomblo Hingga Punya Anak, Jonatan Christie Masih Penasaran dengan Indonesia Open

JawaPos.com - Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie mengaku penasaran untuk bisa menaklukkan turnamen Indonesia Open. Ia pun memasang target untuk naik ke podium tertinggi di Indonesia Open 2026.

Untuk diketahui, Jojo memang belum pernah satu kalipun meraih gelar juara di Indonesia Open. Sejak ia masih melajang hingga kini sudah memiliki buah hati, keinginan itu urung terwujud. Jangankan menjadi juara, masuk ke babak final pun belum pernah ia lakoni di turnamen level Super 1.000 ini.

“Indonesia Open ini salah satu wishlist saya, untuk bisa menjuarai kejuaraan ini. Jadi memang ini salah satu target utama di tahun ini,” kata Jonatan kepada pewarta di Jakarta, Selasa, dikutip dari ANTARA.

Pemain yang akrab disapa Jojo itu menegaskan telah berdiskusi dengan tim pelatih untuk menjadikan turnamen level BWF World Tour Super 1000 tersebut sebagai fokus utama, mengingat prestasinya dalam beberapa edisi terakhir belum maksimal.

Ia bertekad melakukan persiapan secara menyeluruh demi meraih hasil terbaik saat tampil di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 2-7 Juni mendatang.

“Pasti akan dipersiapkan 100 persen dari segala sisi, karena memang ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Tahun lalu mungkin terhenti di babak awal, tapi itu jadi pelajaran,” ujarnya.

Rasa penasaran Jojo terbilang wajar. Sejak debut pada 2015, ia belum pernah meraih gelar juara Indonesia Open. Prestasi terbaiknya adalah mencapai semifinal pada edisi 2021, sebelum dihentikan wakil Denmark Viktor Axelsen dengan skor 19-21, 15-21.

Setelah itu, performanya di turnamen ini belum konsisten. Ia sempat mencapai perempat final pada 2023, namun tersingkir lebih awal dalam dua edisi terakhir, yakni di babak pertama pada 2024 dan babak kedua pada 2025.