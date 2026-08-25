Corinthians Menang Dramatis, 10 Pemain dan Singkirkan Rosario Central dan Melaju ke Perempat Final

JawaPos.com - Corinthians meraih kemenangan heroik setelah mengalahkan Rosario Central dengan skor 1-0 di Neo Química Arena, São Paulo, dan memastikan tempat di perempat final Copa Libertadores 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (23/8), Tim asal Brasil tersebut harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-57 setelah Raniele mendapat kartu merah melalui peninjauan VAR akibat pelanggaran berbahaya terhadap Enzo Copetti.

Meskipun kehilangan satu pemain, Corinthians mampu mempertahankan pertahanan dengan baik dan menahan tekanan Rosario Central hingga pertandingan berakhir.

Pertandingan berlangsung ketat sejak babak pertama dengan kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya, sementara kiper Rosario Central, Jeremías Ledesma, sempat melakukan penyelamatan penting dari tembakan Kaio César pada menit ke-13.

Setelah kartu merah Raniele, Rosario Central meningkatkan tekanan dan memperoleh peluang emas melalui Copetti pada menit ke-73, tetapi tendangannya masih melambung di atas mistar gawang.

Corinthians kemudian memasukkan Memphis Depay pada menit ke-70, dan kehadiran penyerang tersebut menjadi pembeda ketika ia memberikan umpan silang yang diselesaikan Breno Bidon untuk membawa Corinthians unggul 1-0 pada menit ke-79.

Rosario Central terus menyerang pada sisa pertandingan, tetapi Corinthians mampu bertahan dengan disiplin dan mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan tersebut membuat Corinthians menyingkirkan Rosario Central setelah kedua tim sebelumnya bermain imbang tanpa gol pada leg pertama di Argentina, sekaligus mengantarkan Timão ke perempat final Copa Libertadores 2026.