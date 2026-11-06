Jelang Hadapi PSIM, Rafael Struick Tegaskan Ambisi Dewa United Bawa Pulang Tiga Poin

JawaPos.com - Penyerang Dewa United Banten FC, Rafael Struick, menegaskan kesiapan timnya untuk tampil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11) sore.

Dewa United membawa target meraih tiga poin dalam lawatan kali ini.

Kemenangan dibutuhkan Banten Warriors untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen sekaligus menutup rangkaian pertandingan sebelum kompetisi memasuki jeda internasional.

Namun, persiapan Dewa United menuju pertandingan ini tidak sepenuhnya ideal. Tim asuhan Osmar Loss harus menghadapi jadwal yang cukup padat setelah sebelumnya menjalani pertandingan I.League Cup 2026/27 melawan Persita Tangerang pada Selasa (3/11).

Dalam pertandingan tersebut, Dewa United berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1. Artinya, mereka hanya memiliki waktu sekitar tiga hari untuk memulihkan kondisi fisik sebelum kembali menjalani pertandingan kompetitif.

Situasi tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi tim pelatih. Meski begitu, Rafael Struick memastikan para pemain tetap memiliki motivasi tinggi untuk menghadapi PSIM.

Menurut pemain berusia 23 tahun tersebut, pertandingan melawan Laskar Mataram menjadi kesempatan bagi Dewa United untuk memberikan penampilan terbaik sebelum memasuki jeda FIFA Matchday.

"Saya setuju dengan apa yang disampaikan pelatih. Jadwal kami pekan ini memang sangat padat, dan laga besok adalah pertandingan terakhir sebelum jeda FIFA," ujar Struick dalam konferensi pers jelang pertandingan, Kamis (5/11).