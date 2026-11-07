Osmar Loss Apresiasi Perjuangan Dewa United usai Menang Dramatis atas PSIM

Pelatih Dewa United Osmar Loss. (Istimewa)
JawaPos.com - Dewa United Banten FC berhasil membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11) sore, tersebut berakhir dramatis setelah gol Taisei Marukawa tercipta pada masa injury time.
Pelatih Kepala Dewa United, Osmar Loss, mengapresiasi perjuangan para pemainnya yang tetap berusaha mencari kemenangan hingga pertandingan mendekati akhir. Menurutnya, mentalitas dan kerja keras menjadi faktor penting di balik keberhasilan Banten Warrior mengamankan tiga poin.
Dewa United sebenarnya mampu mengawali pertandingan dengan cukup baik. Tim tamu membuka keunggulan melalui eksekusi penalti Denilson pada menit ke-11. Keunggulan tersebut membuat Dewa United lebih leluasa mengembangkan permainan dan mengendalikan jalannya pertandingan.
Osmar Loss menilai timnya sudah menjalankan rencana permainan dengan baik, terutama pada babak pertama. Bahkan, ia merasa Dewa United memiliki sejumlah kesempatan untuk menambah keunggulan sebelum turun minum.
"Saya rasa kami datang dengan rencana yang matang. Di babak pertama, kami mampu mengontrol jalannya permainan hampir sampai akhir babak, dan seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol," ujar Osmar Loss selepas pertandingan.
Namun, situasi berubah setelah memasuki babak kedua. PSIM Yogyakarta mulai meningkatkan intensitas serangan dan memberikan tekanan lebih besar kepada pertahanan Dewa United.
Usaha tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-66. Sundulan Ezequiel Vidal berhasil mengubah skor menjadi 1-1 sekaligus membuat pertandingan kembali terbuka.
Osmar mengakui timnya sempat kesulitan setelah gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk memperlebar keunggulan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pertandingan berjalan semakin menegangkan.
"Ketika Anda membuang kesempatan untuk mengunci laga dengan gol tambahan, Anda berisiko mendapat hukuman, dan itu terjadi di laga ini. Pertandingan kemudian menjadi lebih sulit dan cukup menegangkan," jelasnya.
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