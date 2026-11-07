Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 7 November 2026 | 14.42 WIB

Osmar Loss Apresiasi Perjuangan Dewa United usai Menang Dramatis atas PSIM

Pelatih Dewa United Osmar Loss. (Istimewa)&nbsp; - Image

Pelatih Dewa United Osmar Loss. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Dewa United Banten FC berhasil membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11) sore, tersebut berakhir dramatis setelah gol Taisei Marukawa tercipta pada masa injury time.

Pelatih Kepala Dewa United, Osmar Loss, mengapresiasi perjuangan para pemainnya yang tetap berusaha mencari kemenangan hingga pertandingan mendekati akhir. Menurutnya, mentalitas dan kerja keras menjadi faktor penting di balik keberhasilan Banten Warrior mengamankan tiga poin.

Dewa United sebenarnya mampu mengawali pertandingan dengan cukup baik. Tim tamu membuka keunggulan melalui eksekusi penalti Denilson pada menit ke-11. Keunggulan tersebut membuat Dewa United lebih leluasa mengembangkan permainan dan mengendalikan jalannya pertandingan.

Osmar Loss menilai timnya sudah menjalankan rencana permainan dengan baik, terutama pada babak pertama. Bahkan, ia merasa Dewa United memiliki sejumlah kesempatan untuk menambah keunggulan sebelum turun minum.

"Saya rasa kami datang dengan rencana yang matang. Di babak pertama, kami mampu mengontrol jalannya permainan hampir sampai akhir babak, dan seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol," ujar Osmar Loss selepas pertandingan.

Namun, situasi berubah setelah memasuki babak kedua. PSIM Yogyakarta mulai meningkatkan intensitas serangan dan memberikan tekanan lebih besar kepada pertahanan Dewa United.

Usaha tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-66. Sundulan Ezequiel Vidal berhasil mengubah skor menjadi 1-1 sekaligus membuat pertandingan kembali terbuka.

Osmar mengakui timnya sempat kesulitan setelah gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk memperlebar keunggulan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pertandingan berjalan semakin menegangkan.

"Ketika Anda membuang kesempatan untuk mengunci laga dengan gol tambahan, Anda berisiko mendapat hukuman, dan itu terjadi di laga ini. Pertandingan kemudian menjadi lebih sulit dan cukup menegangkan," jelasnya.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dewa United Punya Kiper Andalan Baru? Osmar Loss Puji Muhammad Riyandi - Image
Sepak Bola Indonesia

Dewa United Punya Kiper Andalan Baru? Osmar Loss Puji Muhammad Riyandi

Kamis, 5 November 2026 | 06.00 WIB

Pelatih Dewa United Osmar Loss Puji Perkembangan Rafael Struick - Image
Sepak Bola Indonesia

Pelatih Dewa United Osmar Loss Puji Perkembangan Rafael Struick

Rabu, 4 November 2026 | 07.23 WIB

Dewa United Bidik Puncak Klasemen, Osmar Loss Targetkan Tiga Poin saat Menjamu Persijap - Image
Sepak Bola Indonesia

Dewa United Bidik Puncak Klasemen, Osmar Loss Targetkan Tiga Poin saat Menjamu Persijap

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.06 WIB

Terpopuler

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam - Image
1

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

6

Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka

7

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

8

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

9

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

10

Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore