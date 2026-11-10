PSIM Agendakan Uji Coba dengan Tim Lokal Selama Jeda FIFA Match Day

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta mengagendakan uji coba dengan tim lokal selama jeda kompetisi selama dua pekan karena adanya FIFA Match Day bulan November.

Klub berjuluk Laskar Mataram itu telah memberikan jadwal libur kepada para pemain setelah laga pekan kesembilan BRI Super League 2026/27 melawa Dewa United Banten FC pada Jumat pekan lalu.

Pada hari ini, para penggawa Laskar Mataram kembali berlatih untuk mematangkan persiapan menyambut jadwal padat setelah jeda, dimulai dari melawan Persik Kediri pada laga pekan kesepuluh Super League, Sabtu (1/11) pekan depan.

“Kami memiliki masa persiapan sekitar 10 hari untuk laga terdekat melawan Persik Kediri, yang akan dimaksimalkan secara penuh oleh tim pelatih di bawah arahan Coach Risto Vidakovic untuk mematangkan proses transisi permainan tim,” papar manajer tim Iksan Mahar, dikutip dari laman resmi I.League, Selasa.

"Selain fokus pada intensitas latihan, kami juga telah menjadwalkan satu pertandingan uji coba melawan tim lokal asal Yogyakarta untuk memantapkan kesiapan taktik di lapangan,” lanjut dia.

Uji coba melawan tim lokal menjadi salah satu tolok ukur kesiapan kolektif seluruh lini penggawa. Pematangan taktik dari staf pelatih diharapkan mampu membawa Laskar Mataram memetik hasil-hasil positif setelah jeda.

Adapun, tim asuhan Risto Vidakovic ini dijadwalkan menjalani tiga pertandingan dalam waktu delapan hari di bulan November. Setelah menghadapi Persik pada 21 November, PSIM akan melawan Persiku Kudus dalam laga pertama I.League Cup pada 25 November.

Usai menjalani dua laga itu, mereka akan menutup laga bulan November kontra Persijap Jepara pada 28 November.