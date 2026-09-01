Kena Sanksi FIFA, PSM Makassar Klaim Sudah Beres dan Segera Dicabut Jelang Super League 2026/2027

Skuad PSM Makassar / Dok: instagram @psm_makassar
JawaPos.com - Sanksi FIFA untuk pendaftaran pemain baru atau FIFA Registration Ban masih menyelimuti klub Super League, PSM Makassar. Manajemen tim berjuluk Juku Eja itu memastikan bahwa sanksi tersebut telah diselesaikan dan akan segera dicabut jelang bergulirnya Super League 2026/2027.
Hingga hari ini, Selasa (1/9), PSM Makassar masih masuk dalam daftar sanksi FIFA. Skuad Juku Eja diketahui masuk daftar hitam FIFA sejak 7 Juli 2026. Sanksi ini membuat klub dilarang mendaftarkan pemain baru dalam tiga periode registrasi yang telah dimulai.
Terkait hal tersebut, manajemen PSM Makassar memastikan pihaknya telah menyelesaikan polemik sanksi FIFA. Kewajiban pembayaran yang menjadi dasar sanksi tersebut diklaim telah diselesaikan.
"Kami memastikan proses penyelesaian sanksi banned FIFA telah dituntaskan dan kini memasuki tahap administratif. Seluruh proses terkait sanksi tersebut telah diselesaikan manajemen pada pekan sebelumnya," bunyi keterangan resmi manajemen PSM Makassar, Selasa (1/9/2026).
Kini, manajemen PSM Makassar tinggal menunggu penyelesaian tahap adimininstrasi. Manajemen berharap proses tersebut dapat rampung sebelum pekan pertama Super League saat menghadapi Persib Bandung.
"Kami tinggal menunggu proses administratif selesai sebelum banned dicabut. Kami berharap pencabutan sanksi dapat dilakukan sebelum PSM menghadapi pertandingan melawan klub asal Bandung," tambah keterangan resmi itu.
Baca Juga:Persib Bandung Lolos ke Grup ACL Two 2026/2027, Igor Tolic Langsung Fokus Hadapi PSM Makassar
Manajemen PSM Makassar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berdiam diri begitu saja dalam menuntaskan polemik tersebut. Pihak Juku Eja meminta kepada seluruh pihak, khususnya para suporter untuk tetap tenang.
"Kami memastikan manajemen terus berupaya menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak menghambat persiapan PSM menghadapi kompetisi musim 2026-2027,” ujar PSM Makassar.
“Kami meminta seluruh pihak tidak khawatir karena manajemen terus mengambil langkah untuk memastikan persoalan banned segera terselesaikan. Kami juga tidak mungkin diam-diam saja melihat masalah ini," tutup keterangan resmi manajemen.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen