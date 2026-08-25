Bukan Pelit, Ini Resep Finansial Persebaya Surabaya Hadapi Super League 2026/2027

Pengelolaan finansial dan budgeting rasional menjadi salah satu resep Persebaya Surabaya menghadapi Super League 2026/2027. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menyiapkan Super League 2026/2027 dengan pengelolaan finansial dan budgeting yang ketat agar seluruh kebutuhan tim tetap terkendali.
Model ini membuat Green Force tidak sekadar mengejar prestasi di lapangan, tetapi juga membangun klub yang sehat secara finansial, mandiri, dan mampu bertahan dalam kompetisi tanpa mengandalkan dana pribadi pemilik.
Pengelolaan anggaran menjadi salah satu fondasi Persebaya Surabaya dalam membangun tim untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
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Pengamat sepak bola nasional Rendra Soedjono menilai klub asal Surabaya itu menerapkan perhitungan yang sistematik terhadap berbagai kebutuhan selama menjalani kompetisi.
Menurut Rendra Soedjono, perhitungan tersebut mencakup komponen besar seperti gaji pemain hingga kebutuhan operasional tim.
Biaya katering dan logistik saat menjalani laga tandang juga masuk dalam perhitungan agar pengeluaran tetap sesuai kemampuan klub.
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"Persebaya Surabaya ini terlihat memang begitu sistematik dalam membangun timnya, mereka menghitung banget untuk bisa mengarungi sebuah kompetisi," ujar Rendra Soedjono dikutip dari kanal YouTubenya Katarensu, Selasa (25/8).
Rensu sapaan akrab Rendra Soedjono juga menegaskan kebijakan tersebut tidak tepat jika langsung disebut sebagai bentuk keengganan mengeluarkan uang.
"Saya enggak bilang bahwa mereka pelit, banyak orang yang bilang bahwa oh manajemen Persebaya itu pelit, enggak, ini adalah sebuah konsep dari penanganan budgeting yang sangat baik," tutur Rendra Soedjono.
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Jawa Pos
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