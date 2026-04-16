Eksklusif! Eks Persebaya Surabaya George Brown Bongkar Krisis PSBS Biak: Gaji Mandek, Mess Diusir, Latihan pun Terhenti

JawaPos.com — Situasi pelik yang dialami pemain PSBS Biak akhirnya terungkap ke publik. Salah satu yang blak-blakan adalah George Brown, eks pemain Persebaya Surabaya, yang kini merasakan langsung kondisi memprihatinkan di dalam tim.

George Brown menjadi satu dari sekian pemain yang terdampak krisis internal klub. Mantan bek Persebaya Surabaya musim 2023/2024 hingga 2024/2025 itu tak menutupi realita yang kini dihadapinya bersama rekan-rekannya.

Masalah utama yang mencuat adalah keterlambatan pembayaran gaji yang sudah berlangsung cukup lama.

Dalam surat resmi yang diterima JawaPos.com, disebutkan ada pemain dan staf yang belum menerima haknya hingga dua setengah sampai tiga bulan.

“Kami menulis surat ini untuk dengan hormat meminta perhatian dan bantuan Anda terkait situasi yang sedang berlangsung yang memengaruhi beberapa pemain dan staf di PSBS Biak,” demikian isi surat tersebut.

Situasi ini diakui sudah memasuki fase yang mengkhawatirkan.

George Brown pun mengonfirmasi kondisi tersebut dari sudut pandangnya sebagai pemain aktif di dalam tim. Bahkan, dampaknya bukan hanya soal finansial, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar sehari-hari.

Dalam surat itu dijelaskan, fasilitas tim mulai terganggu akibat masalah finansial yang belum terselesaikan. Mulai dari air minum setelah latihan, makanan di mess pemain lokal, hingga kendaraan tim yang ditarik.