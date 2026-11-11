Hossam Hassan Dipecat Timnas Mesir Imbas Pertengkaran Kedua Istri

JawaPos.com - Empat bulan setelah membawa timnas Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, Hossam Hassan tidak lagi menangani timnas yang dikapteni Mohamed Salah tersebut. Federasi Sepak Bola Mesir (EFA) memberhentikan Hassan karena skandal keluarga yang melibatkan kedua istrinya.

Seperti dilansir TyC Sports, perselisihan antara kedua istri Hassan meningkat menjadi skandal media-media Mesir. Pelatih berusia 60 tahun itu bahkan pingsan dan dirawat di rumah sakit setelah menyaksikan pertengkaran hebat di sebuah bar hotel. Menurut laporan, benda-benda dilemparkan dan bahkan terjadi perkelahian fisik.