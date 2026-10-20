Buntut Kritik Wasit Usai Lawan Argentina, FIFA Skors Pelatih Mesir Hossam Hassan

FIFA jatuhkan sanksi kepada Hossam Hassan dan Mostafa Zico. (@EFA/X).
JawaPos.com - FIFA menjatuhkan sanksi kepada pelatih tim nasional Mesir Hossam Hassan, penyerang Mostafa Zico, dan direktur tim nasional Ibrahim Hassan setelah ketiganya terlibat dalam kontroversi di Piala Dunia 2026. Hukuman itu diberikan setelah ketiganya mengkritik wasit usai Mesir kalah dari Argentina dengan skor 2-3 di babak 16 besar.
Federasi Sepak Bola Mesir (EFA) mengumumkan pada Selasa (20/10) bahwa FIFA menjatuhkan hukuman larangan bertanding selama tiga pertandingan kepada Hossam Hassan dan Ibrahim Hassan. Sementara itu, Mostafa Zico menerima sanksi yang lebih berat, yakni larangan tampil dalam lima pertandingan.
Hossam Hassan dijatuhi hukuman setelah menyalahkan sejumlah keputusan wasit atas tersingkirnya Mesir dari turnamen. Adapun Zico disanksi karena dinilai melontarkan penghinaan kepada wasit dalam wawancara setelah pertandingan. Sementara itu, Ibrahim Hassan saudara kembar Hossam sekaligus direktur tim nasional Mesir, juga dijatuhi hukuman larangan bertanding selama tiga pertandingan.
“Keputusan tersebut mencakup larangan bertanding selama tiga pertandingan bagi Hossam Hassan dan Ibrahim Hassan, serta skorsing lima pertandingan untuk Zico,” tulis pernyataan EFA di akun X resminya. EFA menyatakan telah meminta Komite Disiplin FIFA memberikan penjelasan terperinci mengenai dasar keputusan itu. Langkah itu dilakukan untuk menilai pilihan hukum yang tersedia, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas sanksi yang dijatuhkan.
Diansir dari Reuters, kontroversi itu berawal dari sejumlah keputusan wasit dalam pertandingan Mesir melawan Argentina pada 7 Juli. Gol Zico dianulir karena dinilai terjadi pelanggaran dalam proses serangan sebelum gol tercipta. Selain itu, para pemain Mesir sempat mengajukan protes dan meminta hadiah penalti menjelang akhir pertandingan ketika skor masih imbang 2-2.
Meskipun demikian, kepala perwasitan FIFA Pierluigi Collina membela keputusan wasit dalam pertandingan tersebut. Collina juga memperingatkan bahwa tuduhan terhadap wasit dapat memicu ancaman yang tidak hanya menyasar perangkat pertandingan, tetapi juga anggota keluarga mereka.
Sanksi itu berpotensi memengaruhi persiapan Mesir menghadapi agenda internasional berikutnya. Hossam dan Ibrahim Hassan terancam absen saat Mesir menghadapi Malawi dalam kualifikasi Piala Afrika pada November 2026.
Sementara itu, Zico dipastikan tidak dapat bermain hingga Juni 2027 selama masa hukumannya berlaku. Namun, kepastian mengenai kemungkinan banding masih menunggu hasil peninjauan EFA terhadap dasar keputusan Komite Disiplin FIFA.
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