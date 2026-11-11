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Penulis: Rizka Perdana Putra
Rabu, 11 November 2026 | 19.08 WIB

FIFPRO Men's World 11 2026: Spanyol Dominan, Harry Kane Terlewat

Bek Barcelona Pau Cubarsi. (Dok. Pau Cubarsi) - Image

Bek Barcelona Pau Cubarsi. (Dok. Pau Cubarsi)

JawaPos.com - Kebahagiaan Pau Cubarsi semakin lengkap karena dalam waktu hampir bersamaan dia juga masuk FIFPRO World 11 2026. Yakni, tim terbaik pilihan para pesepak bola profesional dari seluruh dunia. Cubarsi menjadi satu-satunya bek tengah yang terpilih.

Cubarsi menjadi pemain kedua sepanjang sejarah yang memenangkan Golden Boy dan masuk FIFPRO World 11 pada tahun yang sama. Sebelumnya, pencapaian tersebut hanya dimiliki Jude Bellingham pada 2023. Pada tahun itu, gelandang asal Inggris tersebut pindah dari Borussia Dortmund menuju Real Madrid.

FIFPRO World 11 2026 sekaligus didominasi pemain timnas Spanyol. Selain Cubarsi, ada empat pemain La Roja–sebutan timnas Spanyol– lain, yakni David Raya, Rodri, dan Lamine Yamal. Raya, kiper Arsenal yang notabene cadangan Unai Simon, bahkan mendapat voting terbanyak hingga 10.278 suara atau 52 persen.

”Terima kasih telah memilih saya masuk FIFPRO World 11. Luar biasa melihat begitu banyak pemain memberikan suara untuk saya. Terima kasih kepada semua orang yang memilih saya,” ujar Raya dalam sebuah video yang diunggah FIFPRO dikutip dari The Standard.

Sementara itu, Harry Kane secara mengejutkan gagal masuk FIFPRO World 11. Penyerang Bayern Munchen yang baru saja meraih Ballon d’Or 2026 itu memperoleh 27,6 persen suara, kalah tipis dari Erling Haaland (28,4 persen).

Selain Haaland, tiga komposisi penyerang lain diisi Lionel Messi (29,5 persen), Yamal (37,4 persen), dan Kylian Mbappe (46 persen). Kane tercatat sebagai pemenang Ballon d’Or pertama yang tidak masuk FIFPRO World 11 di tahun sama.

FIFPRO MEN’S WORLD 11 2026

KIPER
David Raya (Arsenal/Spanyol) - 51,9%

BEK
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Maroko) - 40,9%
Pau Cubarsi (FC Barcelona/Spanyol) - 26,8%
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal) - 25,5%

GELANDANG
Rodri (Manchester City/FC Barcelona/Spanyol) - 33,4%
Jude Bellingham (Real Madrid/Inggris) - 31,3%
Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal) - 28,2%

PENYERANG
Kylian Mbappe (Real Madrid/Prancis) - 46%
Lamine Yamal (FC Barcelona/Spanyol) - 37,4%
Lionel Messi (Inter Miami CF/Argentina) - 29,5%
Erling Haaland (Manchester City/Norwegia) - 28,4%

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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