Pau Cubarsi Buktikan Bek Bisa Raih Golden Boy, Ikuti Jejak Matthijs De Ligt

JawaPos.com – Pau Cubarsi kembali meraih penghargaan individu tahun ini. Bek tengah FC Barcelona berusia 19 tahun tersebut memenangkan Golden Boy 2026 yang diumumkan kemarin (10/11). Penghargaan itu melengkapi pencapaian Cubarsi setelah FIFA Young Player di Piala Dunia 2026 saat mengantarkan timnas Spanyol menjadi juara.

Cubarsi sebelumnya menjadi pemain terbaik Barca 2025–2026 serta selalu masuk tim terbaik LALIGA dua musim terakhir. ”Ini tahun yang spektakuler dan aku akan mengejar lebih banyak lagi,” ujar Cubarsí dalam sebuah video dari Tuttosport, surat kabar asal Italia yang menggagas penghargaan Golden Boy.

Cubarsi menjadi bek kedua yang memenangkan Golden Boy setelah Matthijs de Ligt (AFC Ajax) pada 2018. ”Bagi pemain bertahan, lebih sulit untuk mendapatkan pengakuan. Kami tidak terlalu menjadi sorotan,” ucap Cubarsi. ”Mungkin kontribusi kami tidak begitu terlihat karena, pada akhirnya, para penyerang yang mencetak banyak gol, memberikan umpan gol, menampilkan gaya permainan yang lebih menarik, dan lebih mencuri perhatian,” imbuh jebolan akademi La Masia tersebut.

Ball Playing Defender Meski berposisi sebagai bek tengah, Cubarsí mampu menunjukkan penampilan menonjol musim ini. Bukan hanya dalam menjalankan tugas sebagai pemain bertahan, tetapi juga dalam membangun serangan (ball playing defender).

Statistik FIFA mencatat, Cubarsi memimpin jumlah sentuhan bola dan operan sukses pada laga final Piala Dunia 2026 melawan Argentina. Kepada Reuters, dia sempat menegaskan bahwa perannya tidak terbatas hanya menjaga pertahanan.

”Playmaker (pengatur serangan) juga bisa dimulai dari kiper dan bek. Dari situlah permainan dan ritme bermula,” ucap Cubarsi. ”Namun, saya juga senang bertahan. Saya suka beraksi di lapangan dan melakukan tekel. Menurut saya, saya adalah perpaduan dari keduanya,” kata peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 bersama Spanyol U-23 tersebut.

Calon Tandem Musim ini, Cubarsi berduet dengan Gerard Martin di jantung pertahanan Barca. Padahal, Martin sejatinya berposisi asli sebagai bek kiri. Opsi itu dipilih entrenador Barca Hansi Flick karena Ronald Araujo dipinjamkan ke Liverpool FC dan Andreas Christensen bergelut dengan cedera.

Seperti dilansir Mundo Deportivo dan Bild, Hansi mempertimbangkan bek tengah Bayern Munchen Jonathan Tah sebagai calon tandem baru Cubarsi. Tapi, banyak yang meragukan Bayern bersedia melepas Tah yang juga tercatat sebagai bek tengah paling berpengalaman di timnas Jerman saat ini (53 caps). Apalagi, Barca ingin memboyongnya pada bursa transfer musim dingin Januari 2027.