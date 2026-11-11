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Penulis: Rizka Perdana Putra
Rabu, 11 November 2026 | 19.29 WIB

Hossam Hassan Dipecat Timnas Mesir Imbas Pertengkaran Kedua Istri

Pelatih Mesir Hossam Hassan. (Instagram/@efa) - Image

Pelatih Mesir Hossam Hassan. (Instagram/@efa)

JawaPos.com - Empat bulan setelah membawa timnas Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, Hossam Hassan tidak lagi menangani timnas yang dikapteni Mohamed Salah tersebut. Federasi Sepak Bola Mesir (EFA) memberhentikan Hassan karena skandal keluarga yang melibatkan kedua istrinya.

Seperti dilansir TyC Sports, perselisihan antara kedua istri Hassan meningkat menjadi skandal media-media Mesir. Pelatih berusia 60 tahun itu bahkan pingsan dan dirawat di rumah sakit setelah menyaksikan pertengkaran hebat di sebuah bar hotel. Menurut laporan, benda-benda dilemparkan dan bahkan terjadi perkelahian fisik.

EFA mengambil keputusan tersebut karena dampak kontroversi pribadi Hassan terhadap The Pharaohs –julukan timnas Mesir. ”Kami telah mengevaluasi peristiwa-peristiwa terkini terkait kehidupan pernikahan Hossam Hassan dan menganggap bahwa hal tersebut berdampak negatif terhadap citra positif dan stabilitas tim nasional,” demikian pernyataan resmi EFA. Ali Maher telah ditunjuk sebagai pengganti Hassan. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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