Jude Bellingham Balas Ejekan Dua Pemain Valencia Soal Ballon d'Or

JawaPos.com – Gelandang Real Madrid, Jude Bellingham, memberikan balasan cerdas kepada dua pemain Valencia yang mencoba memprovokasi dirinya terkait kegagalan meraih Ballon d'Or.

Momen tersebut terjadi saat Los Blancos bertandang ke markas Valencia pada pertandingan La Liga, Sabtu lalu.

Sebagaimana diketahui, Harry Kane resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia tahun 2026 pada malam penganugerahan Ballon d'Or di London pada Oktober lalu.

Mantan penyerang Tottenham Hotspur tersebut mengungguli nama-nama besar seperti Kylian Mbappe dan Lamine Yamal, sekaligus menjadi pemain Inggris pertama yang memenangkan penghargaan bergengsi itu sejak Michael Owen pada 2001.

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Kane menyabet penghargaan tersebut berkat performa luar biasa sepanjang musim, dengan mencetak 64 gol dari 56 laga bersama Bayern Munich, serta sumbangan enam gol untuk Timnas Inggris yang melangkah hingga babak semifinal Piala Dunia.

Di sisi lain, Bellingham yang juga menikmati musim bagus bersama Real Madrid dan tampil mengesankan di turnamen musim panas bersama Timnas Inggris, harus puas berada di urutan ke-11 dalam peringkat Ballon d'Or.

Tanggapan Jude Bellingham Terhadap Ejekan Pemain Valencia Dalam laga di Stadion Mestalla tersebut, Real Madrid sukses mengamankan kemenangan telak 3-0 atas Valencia. Hasil ini menjaga jarak Los Blancos tetap tiga poin di belakang Barcelona pada papan atas klasemen La Liga menjelang jeda internasional November.

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Tiga gol kemenangan Madrid masing-masing dicetak oleh Federico Valverde, Arda Guler, dan Kylian Mbappe, yang semakin membenamkan Valencia di zona degradasi.