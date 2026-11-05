Jose Mourinho Puji Jude Bellingham usai Real Madrid Taklukkan AEK Athens

JawaPos.com – Jose Mourinho memberikan pujian tinggi kepada Jude Bellingham setelah Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas AEK Athens dalam lanjutan Liga Champions, Rabu.

Mourinho menilai tidak ada gelandang lain di dunia yang memiliki kemampuan selengkap pemain internasional Inggris tersebut. Bellingham turut berperan penting dalam kemenangan Madrid setelah mencetak gol penyama kedudukan pada babak pertama.

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Los Blancos harus dua kali mengejar ketertinggalan sebelum akhirnya membawa pulang tiga poin dari Yunani. Hasil tersebut sekaligus mempertahankan rekor sempurna mereka di Liga Champions musim ini, dengan empat kemenangan dari empat pertandingan.

Madrid kini mengoleksi 12 poin dan berada di puncak klasemen fase liga bersama Paris Saint-Germain.

Mourinho Sebut Bellingham Pemain yang Unik AEK Athens sempat mengejutkan Madrid setelah Aboubakary Koita membawa tuan rumah unggul. Namun, Bellingham berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-32 melalui penyelesaian apik setelah menerima umpan silang Marc Cucurella.

Gol tersebut memiliki arti tersendiri bagi pemain berusia 23 tahun itu. Bellingham menjadi pemain termuda yang mampu mencetak gol dalam tujuh musim Liga Champions secara beruntun, melampaui rekan setimnya, Kylian Mbappe.

Melansir ESPN, penampilan tersebut membuat Mourinho kembali menegaskan kekagumannya terhadap kualitas sang gelandang.

"Sejak saya tiba, dia tampil brilian," kata Mourinho dalam konferensi pers ketika ditanya apakah mantan pemain Borussia Dortmund itu sedang dalam performa terbaiknya.

"Dia pemain yang unik; tidak ada gelandang lain di dunia yang seperti dia, begitu serba bisa dalam segala hal. Saya kehabisan kata-kata, karena bagi saya dia benar-benar luar biasa."

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