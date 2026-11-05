Jude Bellingham Akui Real Madrid Kesulitan Kalahkan AEK Athena

JawaPos.com – Jude Bellingham mengakui Real Madrid kesulitan mengalahkan AEK Athena pada pertandingan keempat Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut berlangsung di Allwyn Arena, Kamis (5/11/2026).

Meski berhasil membawa pulang kemenangan, Bellingham menilai Real Madrid harus bekerja keras menghadapi perlawanan tuan rumah. Menurutnya, AEK mampu memanfaatkan keunggulan fisik untuk memberikan tekanan sepanjang pertandingan.

"Ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Mereka memberikan banyak ancaman dengan dan tanpa bola. Mereka sangat kuat secara fisik dan sangat mumpuni. Kami berhasil kembali ke permainan beberapa kali. Jelas, ketika Anda bermain tandang di Eropa, itu tidak pernah mudah. Jadi, penting untuk meraih poin untuk kampanye kami," kata Jude Bellingham, dikutip dari UEFA, Kamis (5/11/2026).

Pertandingan tersebut memang berjalan sulit bagi Real Madrid. Tim asuhan Jose Mourinho itu sempat dikejutkan oleh gol Aboubakary Koita yang membawa AEK Athena unggul pada menit ke-12.

Real Madrid baru mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-32 melalui gol Bellingham. Namun, persaingan kembali berlangsung ketat setelah Stavro Pilo membawa AEK unggul pada babak kedua.

Kylian Mbappe kemudian mencetak gol penyama kedudukan untuk Real Madrid. Kemenangan Los Blancos akhirnya dipastikan oleh Federico Valverde yang mencetak gol pada menit ke-90+1.

Bellingham Ungkap Proses Golnya ke Gawang AEK Selain membicarakan sulitnya pertandingan, Bellingham juga mengomentari gol yang dicetaknya pada menit ke-32. Pemain timnas Inggris tersebut menyebut gol itu tercipta berkat insting setelah menerima umpan silang.

"Itu murni insting. Umpan silang dari Marc [Cucurella] bagus, saya berada di posisi yang tepat dan berhasil melakukan satu-satunya hal yang secara alami terlintas di pikiran saya dalam posisi itu. Itu gol yang bagus," pungkas Jude Bellingham.