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Penulis: M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 4 November 2026 | 18.15 WIB

Ayah Jude Bellingham Borong Tujuh Gol untuk Timnas Veteran Inggris U-50

Mark Bellingham, ayah Jude dan Jobe Bellingham, tampil gemilang dengan mencetak tujuh gol saat timnas veteran Inggris U-50 menang 13-1 atas Republik Irlandia. (Istimewa) - Image

Mark Bellingham, ayah Jude dan Jobe Bellingham, tampil gemilang dengan mencetak tujuh gol saat timnas veteran Inggris U-50 menang 13-1 atas Republik Irlandia. (Istimewa)

JawaPos.com - Nama keluarga Bellingham kembali mencuri perhatian di dunia sepak bola. Kali ini, bukan Jude atau Jobe yang menjadi sorotan, melainkan sang ayah, Mark Bellingham, yang tampil luar biasa dengan memborong tujuh gol untuk timnas veteran Inggris U-50.

Tim veteran Inggris meraih kemenangan telak 13-1 atas Republik Irlandia dalam pertandingan yang berlangsung di Cambridgeshire pada Minggu.

Melansir ESPN, Mark menjadi aktor utama di balik kemenangan besar tersebut. Mantan pemain sepak bola non-liga itu mencetak enam gol pada babak pertama, dengan bantuan satu assist dari Kerry Giddings. Hasilnya, Inggris sudah unggul 7-0 sebelum turun minum.

Ketajaman Mark berlanjut pada babak kedua. Ia kembali mencetak satu gol untuk melengkapi koleksi tujuh golnya dalam pertandingan tersebut.

Empat gol lainnya bagi Inggris dicetak oleh Alex Sykes, Kevin Marsden, Richard Vercesi, dan Paul Betson.

Rekam Jejak Panjang di Sepak Bola Non-Liga

Mark Bellingham genap berusia 50 tahun pada tahun ini. Ia memiliki pengalaman panjang di sepak bola non-liga, dengan catatan bermain selama 17 tahun untuk 22 klub berbeda.

Sepanjang kariernya di level tersebut, Mark dikenal sebagai pencetak gol yang produktif. Ketajamannya rupanya masih terjaga hingga sekarang dan kembali terlihat ketika memperkuat timnas veteran Inggris U-50.

Meski tidak pernah mencapai level tertinggi sepak bola profesional, Mark memiliki dua putra yang justru berhasil meniti karier di panggung elite Eropa.

Editor: Banu Adikara
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