Prediksi Skor Vitoria de Guimaraes vs Maritimo: Tuan Rumah Bidik Kemenangan

Vitoria de Guimaraes menjamu Maritimo di Primeira Liga. (Istimewa)
JawaPos.com - Vitoria de Guimaraes akan menjamu Maritimo dalam lanjutan Primeira Liga Portugal, Sabtu (24/10) pukul 02.45 WIB.
Pertandingan di Estadio Dom Afonso Henriques ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Sekaligus melanjutkan momentum positif setelah mereka meraih kemenangan.
Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil maksimal setelah menjalani awal musim yang belum sesuai harapan.
Vitoria de Guimaraes ingin menjauh dari zona degradasi, sedangkan Maritimo berusaha mengakhiri tren negatif yang membuat mereka kesulitan bersaing di liga.
Vitoria de Guimaraes masih menghadapi sejumlah persoalan di bawah asuhan Tiago Margarido.
Dari delapan pertandingan yang telah dijalani, mereka baru mengoleksi lima poin dan menempati peringkat ke-15 klasemen sementara.
Posisi tersebut hanya terpaut satu poin dari zona degradasi.
Di kubu seberang, Maritimo juga belum menemukan permainan terbaiknya.
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Jawa Pos
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