Liga Inggris Dominasi Eropa! Lima Klub Dipastikan Tampil di Liga Champions 2026/2027

JawaPos.com - Premier League atau Liga Inggris resmi mengamankan satu tempat tambahan di Liga Champions untuk musim 2026/2027. Dengan demikian, tim yang finis di posisi kelima klasemen musim ini akan otomatis lolos ke kompetisi elite itu. Kepastian itu diperoleh berkat keunggulan koefisien UEFA milik sepak bola Inggris dibandingkan dengan liga-liga lain di Eropa.

Dilansir dari The Athletic, tambahan slot itu dikunci setelah Arsenal meraih kemenangan atas Sporting CP pada leg pertama perempat final Liga Champions pada Rabu (8/4). Hasil itu membuat Inggris hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan satu tempat bonus dari UEFA, sekaligus menegaskan status Premier League sebagai liga dengan koefisien tertinggi di Eropa musim ini.

UEFA sendiri memberikan jatah tambahan kepada dua negara dengan koefisien tertinggi pada akhir musim 2025/2026. Kedua negara itu dijamin memiliki minimal lima wakil di Liga Champions. Saat ini, posisi kedua dalam daftar koefisien ditempati La Liga Spanyol, diikuti Bundesliga Jerman, dan Primeira Liga Portugal.

Secara performa, klub-klub Inggris juga tampil impresif di kompetisi Eropa musim ini. Arsenal dan Liverpool masih bertahan di Liga Champions, sedangkan Aston Villa dan Nottingham Forest melaju di Liga Europa. Sementara itu, Crystal Palace tampil di UEFA Conference League. Menariknya, seluruh sembilan wakil Inggris musim ini berhasil mencapai babak 16 besar kompetisi Eropa.

Tidak hanya itu, jumlah wakil Inggris di Liga Champions musim depan bahkan masih berpotensi bertambah. Jika Aston Villa atau Nottingham Forest mampu menjuarai Liga Europa, maka mereka otomatis lolos ke Liga Champions terlepas dari posisi di liga domestik. Skenario lain juga bisa terjadi, Liverpool tetap berpeluang tampil di Liga Champions musim depan apabila mampu menjadi juara, meskipun gagal finis di lima besar klasemen Premier League.

Menurut laporan The Athletic, jika ada tim seperti Aston Villa atau Liverpool yang menjuarai kompetisi Eropa sekaligus finis di posisi lima besar, maka slot tambahan dari liga akan dialihkan ke peringkat berikutnya di klasemen. Pada musim sebelumnya, Premier League bahkan mengirim enam wakil ke Liga Champions setelah Tottenham Hotspur menjuarai Liga Europa meski hanya finis di posisi ke-17 di liga domestik.

Sementara itu, persaingan papan atas Premier League musim ini masih berlangsung ketat. Liverpool saat ini berada di posisi kelima dengan 49 poin, unggul tipis atas Chelsea (48 poin), serta diikuti Brentford dan Everton yang sama-sama mengoleksi 46 poin. Di bawahnya terdapat Fulham (44 poin), Brighton & Hove Albion (43 poin), Sunderland (43 poin), Newcastle United (42 poin), dan Bournemouth (42 poin).

