Pengakuan Julian Alvarez! Latihan 5 Tendangan Bebas Sebelum Cetak Gol untuk Kemenangan Atletico Madrid Atas Barcelona

JawaPos.com - Julian Alvarez sudah berlatih tendangan bebas saat Atletico Madrid mengalahkan Barcelona di leg pertama perempat final Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Camp Nou, Kamis (9/4).

Setelah Barcelona mendapatkan kartu merah karena pelanggaran Pau Cubarsi, Julian Alvarez berhasil mengeksekusi tendangan bebas pada menit ke-45. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan Atletico Madrid dengan mencetak gol melalui usaha yang dilakukan Alexander Sørloth pada menit ke-70.

Di sesi latihan, Julian Alvarez dan pemain Atletico Madrid lainnya berlatih tendangan bebas. Dia mengaku sudah melakukan lima sampai enam tendangan bebas, tapi tidak ada yang berhasil.

Baca Juga:Diego Simeone Akhiri Kutukan Setelah Atletico Madrid Menang atas Barcelona di Camp Nou

"Kemarin kami berlatih tendangan bebas. Kami melakukan beberapa tendangan. Saya melakukan lima atau enam tendangan dan tidak mencetak gol. Hari ini adalah momennya. Gol itu datang di saat yang krusial, jadi saya sangat senang. Saya puas dan saya berharap bisa terus mencetak lebih banyak gol," kata Julian Alvarez kepada Movistar yang dikutip dari Mundo Deportivo, Kamis (9/4).

Penyerang timnas Argentina tersebut mengatakan bahwa kemenangan Atletico Madrid belum memastikan langkah mereka ke semifinal. Alvarez ingin Atletico Madrid memanfaatkan kesempatan bermain di kandang untuk memenangkan leg kedua.

"Hasilnya penting, tetapi belum berakhir. Masih ada 90 menit lagi. Meskipun kita tahu keuntungan yang kita miliki sekarang, kita harus memanfaatkannya di kandang sendiri bersama para penggemar kita. Ini tidak akan mudah. ​​Kita harus bekerja keras dan fokus pada permainan kita sendiri. Selangkah demi selangkah. Kita berada di tempat yang kita inginkan," ujar Alvarez.

Setelah kemenangan melawan Barcelona, para pemain Atletico Madrid akan beristirahat sejenak sebelum menghadapi Sevilla di Liga Spanyol. Setelah itu, leg kedua melawan Barcelona akan dimainkan pada 15 April.