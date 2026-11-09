JIS Dikeluhkan STY dan Rizky Ridho, Gubernur Pramono Telepon Dirut Jakpro

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bergerak cepat merespons kritik pedas terhadap kondisi lapangan Jakarta International Stadium (JIS).

Ia mengaku telah langsung menghubungi Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin, menyusul keluhan dari pelatih Shin Tae-yong (STY) dan kapten Rizky Ridho.

Duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2026/2027 pekan kesembilan di JIS pada Sabtu (7/11) lalu, menyisakan keresahan mendalam terkait kualitas rumput stadion.

Pramono menegaskan, Pemprov DKI tidak menutup mata atas kritik yang disampaikan oleh jajaran tim Macan Kemayoran. Ia memastikan proses pembenahan kualitas rumput akan segera dikebut dalam waktu dekat.

"Keluhan di JIS itu, saya langsung kontak Dirut Jakpro karena janjinya satu minggu, paling lama dua minggu JIS-nya sudah dipakai secara normal," ujar Pramono saat ditemui di kawasan Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Menurutnya, kritik dari tokoh-tokoh penting di dalam tim merupakan alarm nyata yang harus segera ditindaklanjuti secara serius demi kenyamanan kompetisi.

"Jadi, keluhan itu tetap kami dengar karena bagaimanapun itulah kenyataan yang ada. Kalau sampai setingkat kapten mengeluh, lalu STY mengeluh, memang perlu dilakukan perbaikan," tambahnya.

Menanggapi akar permasalahan, Pramono menjelaskan bahwa penurunan kualitas rumput di JIS tersebut dipicu oleh penggunaan stadion untuk gelaran konser musik yang baru berselang beberapa pekan sebelum pertandingan sepak bola digeber.

Kendati demikian, ia optimistis proses pemulihan rumput dapat berjalan lebih optimal ke depannya guna meminimalisir gangguan teknis bagi laga-laga berikutnya.

"Tapi sekali lagi, ini kan baru dua atau ketiga kali setelah era di mana seminggu atau dua minggu setelah konser bisa digunakan untuk pertandingan, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik," imbuh mantan Sekretaris Kabinet era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu.

Keresahan Pemain di Lapangan Sebelumnya, keluhan keras memang dilontarkan langsung oleh kapten Persija, Rizky Ridho.

Usai membawa timnya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persebaya Surabaya di JIS pada Sabtu (7/11) malam, Ridho secara terbuka meluapkan kekecewaannya terhadap kondisi lapangan.