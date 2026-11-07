Shin Tae-yong Pasrah Soal Kondisi Rumput JIS Jelang Persija vs Persebaya

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengaku belum mengetahui kondisi terkini rumput Jakarta International Stadium (JIS) menjelang duel kontra Persebaya Surabaya dalam pekan kesembilan Super League 2026/2027, Sabtu (7/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Persija telah meminta pengelola JIS segera melakukan perbaikan setelah menjamu Persik Kediri pada Senin (28/10) lalu. Namun setelah itu, ia belum mendapat informasi mengenai perkembangan perbaikan lapangan stadion berkapasitas 82 ribu penonton tersebut.

"Saya sama sekali tidak mengetahui kondisi lapangan JIS saat ini,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan menghadapi Persebaya, dikutip Sabtu (7/11).

“Saya mendengar pihak klub sudah meminta dengan tegas agar lapangan segera diperbaiki menjadi lebih baik. Namun, setelah pertandingan itu, saya tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang," lanjutnya.

Shin Tae-yong sendiri sempat mengkritik tajam kualitas rumput JIS setelah Persija susah payah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-1. Juru taktik asal Korea Selatan itu bahkan sampai menyebut lapangan stadion tidak dalam kondisi layak.

Terlepas dari hal tersebut, Shin Tae-yong memberikan kabar positif terkait kondisi kesehatannya. Ia memastikan kondisi kini sudah membaik dan bisa mendampingi Persija setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

"Setelah dirawat di rumah sakit dan keluar, kondisi kesehatan saya sudah sangat baik. Karena itu, saya bisa hadir dalam konferensi pers ini," terang Shin Tae-yong.

Bicara persiapan menghadapi Persebaya, Shin Tae-yong memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap. Eks pelatih Timnas Indonesia itu juga mewanti-wanti anak asuhnya untuk tidak lengah dan anggap remeh skuad Green Force - julukan Persebaya.

Saya ingin menyampaikan kepada para pemain agar tidak meremehkan lawan dan tetap berjuang semaksimal mungkin. Dengan begitu, kami bisa mendapatkan hasil positif saat menghadapi Persebaya Surabaya,” tegas Shin Tae-yong.

Skuad Macan Kemayoran wajib mengunci kemenangan saat menghadapi Persebaya jika ingin kembali ke jalur kemenangan sekaligus mengambil kembali posisi puncak klasemen. Pasalnya, Persija saat ini merosot ke posisi ketiga setelah Dewa United dan Madura United meraih kemenangan dalam pertandingan pekan kesembilan.