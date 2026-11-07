Shin Tae-yong Ungkap Sejumlah Penggawa Persija Mengalami Flu

Laga Persija Jakarta lawan Persebaya Surabaya pada Super League di Jakarta Internasional, Stadion (JIS), Jakarta, Sabtu (7/11). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong mengungkapkan sejumlah penggawa andalan timnya sakit flu sehingga tidak dapat dimainkan melawan Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.
"Pemain kami ada sekitar tiga hingga empat orang yang mengalami flu," kata Shin Tae-yong seperti dilansir dari Antara, Sabtu (7/11).
Dia menyebutkan beberapa pemain seperti Radovan Pankov, Victor Dethan mengalami flu selama beberapa hari sehingga baru bisa mengikuti latihan sehari sebelum laga melawan Persebaya.
Selain itu, penyerang Alexander Jeremejeff juga masih mengalami flu sehingga belum bisa turun untuk latihan maupun membela tim.
Selain para pemain, Shin sendiri juga sebelumnya mengalami flu dan harus dirawat di rumah sakit hingga sembuh sebelum laga melawan Persebaya.
Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan bahwa kondisi itu membuat pemain penyerang seperti Ivan Mamut harus bermain penuh dalam laga melawan Persebaya.
Meskipun tidak tampil maksimal, Mamut berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 yang mengantar Persija memenangkan pertandingan dengan skor 1-0.
Lebih lanjut, terkait laga melawan Persebaya, pelatih yang kerap disapa dengan STY itu mengaku kecewa dengan kualitas rumput JIS yang membuat para pemain tidak bisa bermain bagus, meski meraih kemenangan tipis.
Pemain seperti Ivan Maut, kata dia, merupakan pemain yang bagus, namun, kondisi lapangan yang tidak bagus membuat striker asal Kroasia itu tidak menunjukkan performa yang lebih baik lagi.
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