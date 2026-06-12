Usia 47 Tahun, Bintaro Jaya Tancap Gas Kembangkan Hunian dan Fasilitas Terintegrasi

JawaPos.com - Pengembang properti PT Jaya Real Property, Tbk. (JRP), anak perusahaan dari PT Pembangunan Jaya memasuki usia ke-47 terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan kawasan hunian dan komersial unggulan melalui pengembangan Bintaro Jaya.

Selama lebih dari empat dekade, Bintaro Jaya tumbuh pesat menjadi kota mandiri yang dilengkapi fasilitas modern mulai dari pusat perbelanjaan, pendidikan, kesehatan, hingga olahraga, serta didukung infrastruktur yang terintegrasi dan akses yang semakin mudah. Lebih dari sekadar kawasan hunian, Bintaro Jaya kini menjadi hunian lintas generasi yang terus mendukung terciptanya generasi berkualitas.

Diapit dua akses tol langsung, yakni Tol Pondok Ranji dan Tol Parigi memudahkan penghuninya menuju berbagai pusat aktivitas menjadi semakin mudah dan efisien. Bandara Soekarno-Hatta dapat dijangkau dalam waktu 25 menit, sementara konektivitas menuju Cinere, Depok, Bogor dan Bandung melalui Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) menjadikan kawasan ini pilihan ideal bagi keluarga maupun profesional yang menginginkan hunian strategis dengan suasana asri dan nyaman.

Aksesibilitas serupa juga dihadirkan di Stasiun Jurangmangu yang terhubung secara eksklusif ke Bintaro Jaya Xchange (BXc) Mall melalui fasilitas underground tunnel (terowongan bawah tanah). Deretan infrastruktur ini semakin menegaskan posisi Bintaro Jaya sebagai kawasan terpadu berbasis Transit-Oriented Development.

Tak hanya unggul dari sisi aksesibilitas, Bintaro Jaya juga terus menghadirkan inovasi fasilitas yang memperkuat daya tarik kawasan. Salah satunya melalui kehadiran Bintaro Jaya Xchange Mall Tahap 2 yang resmi Grand Opening pada 28 Maret 2024.

Berdiri di atas lahan seluas 8,5 hektare, BXc Mall merupakan bagian dari kawasan superblok mixed-use yang memadukan gaya hidup (lifestyle), hiburan, dan ruang terbuka hijau dalam satu area terintegrasi. Lebih dari sekadar pusat perbelanjaan, BXc Mall kini berkembang menjadi melting pot bagi masyarakat-tempat keluarga berkumpul, komunitas saling berinteraksi, dan berbagai kegiatan kreatif digelar.

Daya tarik dan kenyamanan mal ini semakin disempurnakan dengan keunggulan aksesibilitasnya, di mana BXc Mall memiliki fasilitas underground tunnel (terowongan bawah tanah) yang terhubung secara langsung dengan Stasiun KRL Jurangmangu, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan mobilitas yang eksklusif bagi para pengunjung.

Sebagai bagian dari pengembangan BXc Mall, hadir pula BXSea, oceanarium 2 lantai pertama di Tangerang Selatan yang menawarkan pengalaman rekreasi dan edukasi dalam satu destinasi. BXSea menjadi rumah bagi lebih dari 25.000 satwa yang berasal dari tiga ekosistem berbeda, yaitu air tawar, air laut, serta satwa hutan hujan Kalimantan.

Menghadirkan tunnel akuarium terbesar di Asia Tenggara serta akuarium tertinggi di Indonesia, BXSea mengajak pengunjung menjelajahi berbagai journey dengan zona tematik yang terinspirasi dari keindahan alam Indonesia dan dunia, mulai dari Raja Ampat, Kalimantan Rainforest, hingga Sea Theatre serta beberapa digital journey berteknologi Immersive Video Mapping. Setiap area dan journey dirancang untuk memberikan pengalaman pengunjung yang menarik sekaligus memperkaya wawasan tentang keanekaragaman hayati, konservasi dan ekosistem perairan.